O sistema de 'autorrastrexo' da Xunta estará dispoñible a partir da próxima semana

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, informou este venres de que o novo sistema de "autodeclaración" a través de internet de posibles contactos cun positivo de covid-19 estará dispoñible "a próxima semana".

Este sistema, anunciado polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na súa comparecencia do mércores no Parlamento, será "un complemento, non unha solución para todo o mundo", explicou o conselleiro na rolda de prensa deste venres tras a reunión do subcomité clínico que asesora ao Goberno galego.

Trátase dunha "ferramenta" máis para o rastrexo que se suma ás existentes, puntualizou.

A comunicación dun posible contacto poderase realizar directamente coa aplicación PassCovid, posta en marcha pola Xunta, ou a través da páxina web onde se vai a habilitar un formulario para o rexistro da "autodeclaración" dun posible contacto cun positivo do coronavirus.

Un instrumento destinado ao cidadán que teña "interese ou especial présa" en trasladar esa información, dixo Comesaña, quen engadiu que o usuario recibirá do sistema sanitario a resposta correspondente.

Con respecto á vacina anunciada pola farmacéutica Pfizer, o conselleiro de Sanidade mostrouse "ilusionado" polas noticias, pero instou a ser "prudentes" porque as vacinas teñen que ser "seguras e eficaces" e contar coas autorizacións da axencia europea do medicamento e a estatal.

A Xunta, de momento, está pendente do desenvolvemento "harmónico" en todo o estado da distribución desta posible solución ante a covid-19.

Segundo explicou, na última reunión do Consello Interterritorial de Saúde xa se creou un grupo específico para abordar esta cuestión e elaborar un documento no que se defina a poboación de risco, as porcentaxes, e os criterios xerais de vacinación.

En todo caso, asegurou que aínda se está en "unha fase bastante preliminar" e, por tanto, aínda non se empezou a traballar en cuestións concretas, como a capacidade de conxelación da que dispón cada comunidade para as vacinas de Pfizer.

Por outra banda, Comesaña defendeu a oferta de emprego público aprobada este xoves pola Xunta, fronte ás críticas dalgúns colectivos profesionais que a consideran insuficiente, xa que, segundo argumentou, o Goberno galego vese limitado non só pola taxa de reposición de prazas públicas deste ano, senón tamén de anos anteriores.

De non existir esta limitación, o número de prazas sería dunhas 3.500 e non as 985 ofertadas, especificou, á vez que asegurou que mentres o Estado non elimine a taxa de reposición, tal e como lle reclamou a Xunta, seguiranse sacando "tantas prazas públicas como se permita".