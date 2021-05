Os sismólogos cren que os terremotos de Laza "poderían continuar" 

O Instituto Xeográfico Nacional (IGN) resta importancia á vaga de terremotos da última semana sentida na zona do concello ourensán de Laza, aínda que admiten que esta podería continuar durante os próximos días. "Forman parte da liberación de enerxía que se produce debido aos esforzos acumulados na cortiza terrestre", sinala fontes do IGN consultadas por Europa Press este venres, xornada na que se produciu o tremor de maior magnitude da serie que desde hai unha semana rexistra esta zona da provincia de Ourense.

Estes episodios sísmicos puntuais adóitanse dar en toda a zona norte da Península Ibérica. Territorios como Navarra e Cantabria son puntos habituais nos que a actividade tectónica faise notar. Neste sentido, o IGN considera que non se debe alarmar á poboación xeral. "A maioría destes terremotos son imperceptibles para os seres humanos. Os máis potentes e que si mostran efectos na superficie, uns 7 de 80, tiveron unha intensidade de 3-4. Nestes rexistros é imposible que se produzan danos materiais ou mesmo humanos", inciden os expertos do instituto.

Aínda así, o Instituto Xeográfico controlará a evolución da actividade sísmica na zona de Laza durante as próximas semanas. "Galicia non é unha zona na que poidan ocorrer terremotos catastróficos, pero tampouco se pode asegurar que nos próximos días non se produzan sismos maiores que o de onte (xoves) en Laza", remarcan.

Sen consecuencias

Os sismos rexistrados non ocasionaron danos persoais.