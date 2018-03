Los sindicatos de Xustiza recuerdan a la Xunta que está "obligada" a negociar

El comité de huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia ha recordado este viernes a la Xunta de Galicia que la ley establece la obligación de negociar durante la huelga hasta que se alcance un acuerdo.

En una rueda de prensa celebrada en los juzgados de Santiago de Compostela, Manuel Díaz (UGT), como portavoz del comité, ha respondido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y al vicepresidente y conselleiro de Justicia, Alfonso Rueda, que pidieron la desconvocatoria de la huelga indefinida, que arrancó el 7 de febrero, para que Rueda se una a la mesa de negociaciones.

Díaz ha tachado de "ignorantes y desinformados" a Núñez Feijóo y a Rueda porque "ignoran que la regulación de la huelga les obliga durante la huelga a negociar con el comité de huelga hasta llegar a un acuerdo". Ha afeado al titular de la Xunta esa petición, pues ironiza con que es un "ilustre exsindicalista" que "convocó y participó en dos huelgas", recién iniciada su etapa como funcionario.

Manuel Díaz: "Los menos interesados en mantener un conflicto son los propios sindicalistas pues a ellos les descuentan la totalidad de su nómina"

El comité de huelga cree que está "desinformado" porque "no es un sindicato el que tiene previstas movilizaciones para la semana que viene", sino que son los siete que forman este órgano: SPJ USO, A Xustiza CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO.

"Estar de huelga no es estar de vacaciones y todos los días, todos vamos a seguir reivindicando en la calle, en los edificios administrativos y judiciales, en los medios de comunicación, en todas partes vamos a seguir luchando por nuestra justas reivindicaciones laborales", ha continuado Manuel Díaz.

Ha acusado a Núñez Feijóo de llevar "nueve años de vacaciones en relación a la competencia que esta Comunidad tiene en materia de Justicia", lo que ejemplifica con la creación de la Comisión Autonómica para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial en 2009, que "no se reunió ni una sola vez" y ha denunciado que "la nueva Oficina Judicial en Galicia es una entelequia".

Considera, además, que el presidente de la Xunta está "desmemoriado" porque "debería saber que los menos interesados en mantener un conflicto son los propios sindicalistas pues a ellos les descuentan la totalidad de su nómina", como suponen que fue su caso.

Los sindicatos han reclamado, una vez más, mediación en el conflicto, pues acusan a la Xunta de haber decidido abandonarla

Sobre los servicios mínimos, que provocan el aplazamiento de centenares de procesos al día, ha asegurado que "fueron establecidos y firmados por Alfonso Rueda Valenzuela", por lo que "solo él es responsable" de la situación actual.

"Es una vergüenza que los ciudadanos gallegos tengan que soportar la miseria moral del señor Feijóo que dice que 'los gallegos no se merecen tener un millar de familiares que lamentablemente murieron y no se extiende acta de defunción'. Lo que no se merecen los gallegos es tener un presidente de la Xunta que les mienta", ha añadido.

Los sindicatos han reclamado, una vez más, mediación en el conflicto, pues acusan a la Xunta de haber decidido abandonarla, pero se han reunido con la presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais, que esperan que responda a los dos escritos que presentaron en los que le solicitan que interceda entre las partes. Aclaran que esperan una llamada de la Xunta para reanudar las negociaciones, pero si no se produce, serán ellos quienes citen a Rueda para seguir las conversaciones.

Está previsto que los trabajadores en huelga acudan el próximo martes al Parlamento de Galicia para presenciar el pleno y concentrarse a sus puertas.

El seguimiento de la huelga ha sido, según los sindicatos, de un 91% en Vigo, un 89% en Ourense y Pontevedra, un 87% en Santiago, un 83% en Lugo, un 80% en Ferrol y un 79% en A Coruña, con más de un 90% en los partidos judiciales más pequeños.

La Xunta lo sitúa, a través de un comunicado, en un 39%, con 1.058 personas que han hecho huelga, 154 ausencias justificadas y 775 de servicios mínimos, que si se considera que habrían respaldado el paro, dan un 73,51%. Por provincias, calcula que ha habido un respaldo de un 43,4% en Ourense, un 41,58 % en Pontevedra, un 37,87 % en A Coruña y un 31,25 % en Lugo.

Las negociaciones están rotas desde el martes de la semana pasada con desacuerdo en los cinco puntos que reivindican los trabajadores: igualación del complemento salarial autonómico con las demás comunidades, que no haya descuentos por bajas por enfermedad, conversión de refuerzos en fijos, recuperar las plazas amortizadas y que los trabajadores sustitutos cobren según el trabajo que realizan y no conforme a su categoría anterior.

El miércoles, Rueda planteó unirse personalmente a las negociaciones, dispuesto a negociar también en la parte económica que hasta ahora estaba cerrada, a partir del día siguiente a la desconvocatoria de la huelga, pero los sindicatos rechazan acabar con la movilización hasta que exista un principio de acuerdo.