Os sindicatos de xustiza avisan: "Rueda está obrigado a negociar"

Funcionarios de xustiza encaran o mes de folga indefinida —arrincou o 7 de febreiro— coa intención de "resistir", de acordo coa adaptación da canción Resistirié que entoaron en varias localidades galegas e mesmo no acto de Fene no que participou o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo.

En Vigo, funcionarios concentráronse e cantaron unha versión da canción do Dúo Dinámico. "Aguantarei todas as falsidades do PP" ou "Aínda que me digan que esta é a súa última oferta, contestarei que menudo paripé", son algunhas das frases que recolle o tema versionado polos traballadores da xustiza na comunidade.

Os funcionarios prevén participar este martes nunha concentración ás portas do Parlamento galego, onde comparecerá o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, para abordar a situación do conflito.

Cando Rueda entre na Cámara, cumpriranse as 20 xornadas efectivas de folga —días laborables—. Este luns, o vicepresidente insistiu na súa oferta de sentar na mesa de negociación se se suspende o paro indefinido.

Fontes de distintos sindicatos que integran o comité de folga (no están integrados SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, UXT, STAJ, CSIF, CC OO e CIG) consultadas por Europa Press reprobaron as afirmacións de folga e denuncian que insista en que os acuse de facer "reféns" da folga aos cidadáns.

"As nosas reivindicacións son xustas e recoñeceuno o propio Parlamento", sentenciaron. "Queremos negociar, que poñan data, hora e lugar, pero non aceptamos chantaxes", agregaron, en alusión á petición de que suspendan o paro para falar.

Máis aló, insisten en que a lei "obriga" a negociar ás partes durante unha folga para tratar de chegar a un acordo. "Rueda está obrigado a negociar", remarcan os sindicatos, que prevén acordar máis actos reivindicativos.

SEGUIMENTO

Entre tanto, os sindicatos de xustiza manteñen que o seguimento da folga é "épico", de máis do 80 por cento; mentres que a Xunta rebáixao ao 37,34 por cento. Foron á folga 1.013 dos 2.700 traballadores da xustiza na comunidade.

O seguimento da folga este luns foi, segundo os sindicatos, dun 90 % en Vigo, un 89 % en Pontevedra, un 88 % en Ourense, un 84 % en Santiago de Compostela, un 81 % en Lugo e un 80 % na Coruña e Ferrol, con máis dun 85 % nos partidos xudiciais máis pequenos.

Con todo, a Xunta indica nun comunicado que o seguimento foi de 37,34 %, con 1.013 persoas que secundaron a folga, 159 ausencias xustificadas e 775 funcionarios de servizos mínimos; que se se considera que secundarían o paro, dá un 72,03 %.

Por provincias, en Ourense a folga foi apoiada por un 42,01 % dos traballadores, en Pontevedra por un 41,04 %, na Coruña por un 35,5 % e en Lugo por un 28,26 %, segundo datos do Goberno autonómico.

No cálculo dos seus datos, a Administración ten en conta que 159 funcionarios non acudiron ao traballo por ausencia justificada (vacacións, asuntos particulares ou días libres) e 775 cumpriron servizos mínimos.

CONFLITO SEN VISOS DE SOLUCIÓN

Co conflito sen visos de solución, Rueda afirmou que se senta farao disposto a "falar de todo", sen descartar o ámbito económico, pero tanto el como o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, remítense, entre tanto, á última oferta que a Administración deixou sobre a mesa.

Nela, Rueda defendeu que se accede "ao que querían os sindicatos" nas demandas relativas a consolidación de emprego, amortización de prazas e substitución de compañeiros de rango superior.

En canto ás baixas por incapacidade temporal (IT) e a discriminación que denuncia o comité de folga polos descontos, a Administración comprometeuse a trasladar as condicións "máis vantaxosas" que se acorden en Madrid, para traballadores de xustiza e "o resto de empregados públicos galegos".

OFERTA ECONÓMICA

Sobre a oferta económica, tradúcese nunha subida do complemento autonómico transitorio de entre 816 e 1.080 euros ao ano (en función do corpo —auxilios, tramitadores ou xestores—) en dúas anualidades (2019 e 2020). A Xunta defende que este incremento situaría aos funcionarios galegos "por encima da media" do conxunto de comunidades.

Enfronte, os sindicatos discrepan de que haxa acordo nos puntos que sinala a Xunta, á que acusan de "manipular táboas e nóminas", e reivindican unha subida lineal de 225 euros ao mes a aplicar en tres anualidades desde este ano 2018 e para todos os corpos.

A Xunta sostén que, a subida de "2.700 euros ao ano" por traballador que suporía aceptar é "inasumible" para as arcas públicas.

Os sindicatos remítense a unha iniciativa aprobada por unanimidade na Cámara autonómica, que apela a situar ao colectivo "da metade para arriba" na táboa salarial das comunidades coa competencia transferida, e reclaman que "se cumpra o mandato parlamentario".