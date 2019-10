Peche sindical en Educación para recuperar o horario lectivo previo aos recortes

Unidade sindical ante a Consellería de Educación. As catro organizacións que forman parte da mesa sectorial protagonizan un peche nas instalacións do departamento autonómico para esixir reunirse con Carmen Pomar co obxectivo de abrir en Galicia a negociación para recuperar o horario lectivo anterior a 2012 e aos recortes no sistema educativo.

Esta medida, imposta tanto polo goberno de Alberto Núñez Feijóo como por Mariano Rajoy a través dun Real Decreto, supuxo o paso de 21 a 25 horas en primaria e de 18 a 20 en secundaria e tivo consecuencias tanto nos cadros dos centros como no día a día da xornada dos docentes.

As organizacións CIG-Ensino, CC OO Ensino, ANPE e FeSP-UXT remitiron un escrito conxunto hai xa semanas para solicitar un encontro coa conselleira do ramo, Carmen Pomar, despois de que o goberno de Pedro Sánchez decidise derrogar a norma que obrigaba a manter esta medida horaria. A pesar diso, os sindicatos non recibiron resposta.

En declaracións a Europa Press, Suso Bermello (CIG-Ensino) arremeteu contra a "negativa permanente" do PP e da Consellería para "sentar sequera" a escoitar a proposta dos representantes do profesorado sobre unha cuestión "que varias comunidades autónomas xa teñen aplicado".

Este aumento do horario lectivo, sinalou, supuxo "un empeoramento" das condicións de traballo dos docentes e "unha perda importante de postos de traballo" polo que, "despois de tanta negativa", todas as organizacións decidiron plantarse en San Caetano para tentar "desbloquear o búnker no que se converteu" a Consellería de Educación e onde permanecerán ata ser recibidos por Pomar.

"Se non é hoxe que chegue mañá, imos esperar aquí a que chegue", engadiu José Fuentes (CC OO), quen negou o argumento de que "fai falta diñeiro de Madrid" para sacar adiante medida posto que, polo menos, "non é válido para o corpo de mestres", porque os cadros "son as mesmas" que as negociadas en 2007.

"É unha ruptura da negociación colectiva que tanto pregoa o presidente do Goberno. Imos Consellería por Consellería e isto non é así", criticou.

"NINGUÉN SE MOVERÁ". Neste sentido, Paula Carreiro, de FeSP UXT, advertiu de que "hai moito tempo que a Consellería ten abandonado ao profesorado", sobre todo "na restitución destes dereitos que se perderon hai moito tempo" e que representan "unha demanda fundamental".

"Ninguén se moverá ata que nos atendan", insistiu, para incidir na importancia da "unidade sindical" para "facer forza" e conseguir un encontro para falar sobre este dereito perdido.

Julio Díaz, de ANPE, considerou que a Xunta "non pode dilatar máis esta situación", sobre todo cando outras comunidades autónomas abordaron a reversión destes recortes e desde Galicia non atende aos escritos remitidos polos representantes docentes, que deben "ir á papeleira", ironizou.

"Estamos a pedir o que o resto de compañeiros a nivel nacional xa están a negociar. Neste momento, están a elaborar os orzamentos e tense que facer unha aposta para recuperar o que se perdeu, que é unha das peticións máis importantes que ten o profesorado", asegurou, posto que "despois de 10 anos" e 1.200 docentes menos "é o momento" de sentar a negociar.

Precisamente, leste mesmo martes o Consello Escolar do Estado avalou un informe para recomendar ao Ministerio e ao resto de administracións educativas "que modifiquen a normativa actual para reducir o número de horas lectivas que debe impartir o profesorado, de tal forma que non se exceda a media da Unión Europea".