Los sindicatos paralizan la actividad en Navantia Ferrol por incumplirse el protocolo de seguridad

Los representantes sindicales de los trabajadores de Navantia Ferrol han decidido paralizar la actividad en el astillero al estimar que la dirección no cumple con su parte en la aplicación de protocolo de seguridad aprobado entre ambas partes en el marco de la crisis sanitaria.

Según han manifestado fuentes de la parte social consultadas por Europa Press, el problema ha surgido en la limpieza de los vestuarios, al estimar que lo negociado entre ambas partes no se respeta.

Así, aseguran que el trabajo en uno de los buques AOR se desarrolla según lo estipulado, en donde las tareas transcurren con normalidad y adaptados a las medidas preventivas.

Pero en los vestuarios inciden que "los escalonamientos y la coordinación de las empresas para garantizar la limpieza de los mismo se salvó este lunes, 20 de abril, con medidas urgentes, como enviar al personal antes de tiempo para sus casas". De este modo, creen que "no están puestas las bases de esta organización y coordinación, sin contar con su necesaria limpieza".

"La dirección no da los pasos para que se cumpla el protocolo que todos entendemos como bueno y por ello mientras no garantice la limpieza que exige este documento no se podrá continuar con los trabajos", afirman.

UN OPERARIO EN CUARENTENA EN FENE. Por otra parte, un operario de la empresa Windar ha tenido que abandonar este martes, 21 de abril, el astillero de Navantia Fene, en donde desarrollaba labores en el proyecto de energía eólica de Kincardine, para la empresa española Cobra, tras dar positivo su mujer en el test de coronavirus.

Ahora, el trabajador tendrá que pasar a estar en cuarentena, siendo este operario uno de los que inició el pasado jueves 16 de abril su labor en el astillero de Perlío, en Fene.