El Sindicato Labrego pide que si Madrid es declarada zona catastrófica también lo sea Galicia

El Sindicato Lagrego Galego (SLG) demanda que en caso de que la Comunidad de Madrid sea declarada zona catastrófica a consecuencia de las nevadas, lo sea también el rural gallego.

El SLG lamenta, en un comunicado, que la cobertura por parte de los medios de comunicación se hayan centrado en las nevadas vividas en la última semana en la Comunidad de Madrid, por lo que, a su juicio, se han ignorado las consecuencias de la borrasca Filomena en los cultivos gallegos.

Alega que "levamos toda a vida vendo como se nos ignora cando nos afectan desastres naturais como grandes nevaradas, xeadas a destempo no agro, sarabiadas nos períodos máis sensibles das colleitas ou asolagamentos xusto cando un sementa". Además cita que las zonas de montaña gallegas "xa están afeitas a ficar incomunicadas días ou semanas no inverno sen que ninguén se lembre delas, sen abrir os noticiarios", sen reclamar nada porque saben que nada será o que obteñan", concreta.

El sindicato solicita así, que en caso de que se de una hipotética declaración de Madrid como zona catastrófica, "todo aquel territorio do Estado que sufra danos a causa de inclemencias meteorolóxicas, de aquí en diante, sexa declarado zona catastrófica", con lo que las "arcas do estado" subsanen todo perjuicio causado por inclemencias meteorológicas similares. "O contrario sería unha flagrante discriminación territorial que, dende o Sindicato Labrego Galego, non estamos dispostos nin dispostas a tolerar", sentencia.