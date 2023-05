Frases como "tápate los oídos y mira" o "si te dejan celébralo y conecta con la gratitud" llevan el sello de Silvia Congost, que no cree en promesas de amor y compromisos "hasta que la muerte nos separe".

Amor o Adicción es uno de los eventos de su gira y el título de uno de sus libros. ¿Por qué en el amor perdemos la capacidad de discernir entre lo sano y lo que nos daña?

Porque no tenemos clara la diferencia entre lo que es amor y lo que es adicción. Nos cuesta distinguir cuándo estamos eligiendo a esa persona porque nos compensa y nos suma y cuándo empezamos a estar mal y hay señales de que es hora de irse. Como no las identificamos, las dejamos pasar las primeras veces y acabamos normalizándolas. Por eso nos cuesta quedarnos solo con relaciones que sean sanas de verdad. A veces también influye que no hayamos recibido la educación e información necesarias, o que hayamos tenido referentes que han sido tóxicos y creemos que eso es lo normal.

Cuando conocemos a alguien que nos gusta, ¿cómo podemos saber si es la persona adecuada?

En las relaciones hacemos dos elecciones muy importantes. La primera es cuando te enamoras y decides empezar algo porque tienes ganas de estar con esa persona y de compartir, hay atracción y deseo. El periodo que empieza a partir de ahí tiene como objetivo que puedas conocer a esa persona, porque nunca debemos olvidar que cuando empezamos una relación no tenemos ni idea de cómo es el otro. Cuando ya han pasado meses, a lo mejor un año, dependiendo de cada caso, y sabes lo que te gusta y lo no te gusta de esa persona, si sientes que te compensa, que no necesitas que cambie nada y la aceptas tal y como es, ahí es cuando debes plantearte si la eliges de verdad. Entonces sí puedes comprometerte, dar pasos como comprar una casa o tener un hijo, pero en los primeros meses de relación nunca jamás deberíamos tomar decisiones de este tipo porque tenemos bastantes papeletas para que nos salga mal.

¿Hay alguna señal inequívoca de que una relación es sana?

Un ingrediente que siempre tiene y que nos ayuda a identificarla es que nos aporta paz. Si funciona, no es un motivo de angustia, obsesión, malestar, continuas preocupaciones o insomnio. Al contrario. Es un bálsamo, el espacio de serenidad, de confianza y compromiso. Y eso no es una utopía como creemos a veces. El problema es que empezamos a estar mal y le quitamos importancia y seguimos ahí. Una relación sana es fácil, sentimos que todo fluye y que podemos crecer con ese vínculo.

Las personas que sufren dependencia emocional prefieren estar mal acompañadas que solas por miedo a salir de ahí

Su consultorio semanal en Youtube, Confidencias, es el reflejo de la cantidad de personas que sufren dependencia emocional. ¿Por qué es tan difícil salir de ese pozo aun sabiendo que debemos hacerlo?

Si una vez que conocemos todas las caras de la otra persona vemos que no encajamos en aspectos importantes, deberíamos irnos. Pero nos da miedo arrepentirnos y no poder volver atrás o sufrir más de lo que ya sufrimos estando ahí, entonces preferimos estar mal acompañados que solos. Nuestra autoestima se rompe, dejamos de creer en nuestra valía, en lo que merecemos y en la capacidad de poder encontrar algo mejor.

¿Qué hacer cuándo crees que no eres capaz de superar esa dependencia?

Es fácil conectar con ese "nunca voy a conseguirlo", porque a lo mejor ya lo has intentado y ha habido recaídas, pero de la dependencia emocional se sale y es mucho más sencillo de lo que creemos. Lo veo cada día en la consulta. Es muy importante ser consciente de que la sufres, analizar qué te está ocurriendo y responsabilizarte. Si ves que no tienes las herramientas para salir, busca ayuda.

"Tápate los oídos y mira" es una de sus frases. A menudo nos dejamos arrastrar por las palabras cuando las acciones dicen lo contrario.

Me di cuenta de que muchas veces en la consulta cuando yo le preguntaba a las personas que estaban sufriendo una relación claramente tóxica por qué seguían ahí me contaban que su pareja les decía que les quería o que se arrepentía. Pero, ¿cómo les había tratado antes? Porque ahí está la clave. Quien te quiere, aunque no te lo diga, te lo demostrará. En cambio, nos quedamos atrapados en lo que nos dicen y eso confunde muchísimo. Siempre digo que cuando una persona se queda anclada en una relación con dependencia ve lo que hay, no es tonta, pero no puede.

Si la relación de los padres es tóxica o no va bien, es mejor separarse por los hijos que continuar así

¿Hay algo que justifique quedarse al lado de alguien con quien las cosas no van bien? Los hijos, por ejemplo.

Precisamente por los hijos es que debemos separarnos cuando la relación no va bien. Pensamos, bajo la concepción de familia tradicional de la que venimos, que la estructura clásica es la ideal para educar a los hijos, pero si la relación de los padres no es sana jamás será la ideal porque van a beber y aprender de ese vínculo. Lo que los niños ven en los padres es lo que entienden por amor, y van archivando unos patrones de conducta y de funcionamiento. Hay personas que al crecer se dan cuenta de que lo que vivieron fue tóxico y se comportan de otra manera, pero también hay muchísimas que reproducen lo que vieron. Incluso en familias donde los padres son como dos amigos que están ahí por resignación pero querrían otra cosa, los niños lo perciben. Si no hay muestras de cariño o no hablan, ellos aprenden de eso.

Cuando una relación no sale bien, recomienda conectar con la gratitud. ¿Cómo aplicar esa receta?

Si somos capaces de dar las gracias es como si nos obligásemos a buscar qué nos ha enseñado esa experiencia. Lo que aprendemos nos ayuda a cambiar y evitar que nos ocurra lo mismo en el futuro.

Agradecer incluso de nos dejen...

Eso es lo primero, hay que celebrar que una persona que no te quiere te deje, más que ir de víctima.

Aprender a estar solo y a gusto con uno mismo es algo fundamental para poder estar bien en pareja

Se habla mucho de la pareja pero, ¿y la importancia de saber estar solo?

Creo que es la clave para poder estar bien en pareja. Aprender a estar con uno mismo a gusto, no aislado del mundo sino simplemente sin pareja, te genera una sensación de libertad e independencia tan grande que deja de asustarte la idea de no encontrar a nadie o de que una relación no funcione. Y si ocurre, sabes que puedes volver ahí y que estarás bien.

Sigue arrasando con Objetivo Amarte, que el sábado llega a Vigo. ¿Qué se llevarán los asistentes?

Es un viaje para la autorreflexión, para analizar de dónde venimos y por qué somos como somos. Una experiencia muy transformadora y, sobre todo, terapéutica.