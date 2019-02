Carmela Silva no irá al pleno del 'enchufe' de su cuñada y estudia denunciar al PP

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vigo, Carmela Silva, ha anunciado que no acudirá al pleno extraordinario de este miércoles en el que el PP pide su dimisión y la del concejal Santos Héctor por el enchufe para la contratación de su cuñada, y amenaza con llevar al principal grupo de la oposición a los tribunales.

Silva ha esgrimido en una conferencia de prensa que la propuesta de resolución que se debatirá en el pleno extraordinario, promovida por el PP, "afecta gravemente" a sus derechos al honor y a la propia imagen, como ratifica, según ha dicho, un informe que solicitó al secretario del pleno.

En este informe, ha indicado Silva, el secretario considera "mendaces" los términos empleados en la propuesta de resolución, que pide que tanto ella como Santos Héctor asuman responsabilidades "por su implicación política en la contratación irregular" de la cuñada de la primera, y que "dimitan inmediatamente".

La también presidenta de la Diputación de Pontevedra ha subrayado que la sentencia que condena a cinco años de cárcel a un alto funcionario municipal por el enchufe de su cuñada no la cita en ningún momento ni alude a su participación en los hechos probados.

Por eso, ha anunciado que encargará a sus abogados que estudien las vías, "civiles o penales", por las que exigir responsabilidades al PP por sus "mentiras, calumnias y descalificaciones".

Silva ha avanzado que aportará a su hipotética querella grabaciones de las ruedas de prensa del PP sobre este asunto y el contenido de las intervenciones del pleno extraordinario del miércoles. Silva ha asegurado estar dispuesta a llegar al Tribunal Constitucional si es preciso.

"Quien más ha atentado contra su honor es Carmela Silva"

La portavoz del PP, Elena Muñoz, ha atribuido estas declaraciones y "amenazas" de Silva a su "desesperación" porque "no se hable nada" sobre este asunto, y cree que con ellas muestra su "verdadera cara", al tiempo que revela que "su palabra no vale nada".



Muñoz ha leído el auto de desimputación de la cuñada de Silva por prescripción del delito de tráfico de influencias y la condena del alto funcionario, en los que alude a la relación familiar de Vanesa F. con una destacada política municipal, y se ha preguntado si pretende extender su querella contra los jueces que las firmaron.



La portavoz del PP de Vigo ha concluido que "los juzgados han dictado su sentencia política" y que cada día que pasa, Silva está "inhabilitada para cualquier cargo público". "Quien más ha atentado contra su honor es Carmela Silva", ha aseverado Muñoz, quien ha garantizado que ante sus "amenazas" en el PP "no nos vamos a callar e iremos hasta el final".



En este sentido, ha informado de que ayer su formación solicitó formalmente una relación nominal de todo el personal contratado por las concesionarias municipales y ha indicado que pretende hacer lo mismo con todo el personal interino de listas contratado en los dos últimos años.



Esa iniciativa pretende dilucidar si "hay más cuñadas, sobrinos, familiares de miembros del Gobierno local" o del PSOE en el Ayuntamiento o en las concesionarias, ha dicho.



El portavoz de la Marea de Vigo, Rubén Pérez, ha lamentado que la condena al alto funcionario municipal por el enchufe de Silva haya derivado en "una procesión de ofendiditos" y ha dicho que su grupo aún no ha decidido acudir al pleno del miércoles, en el que en todo caso se abstendría ante la propuesta de resolución del PP.