Silva, a Fernández-Tapias: "Non es máis que unha simple directora xeral"

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha denunciado este domingo que la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, faltó al respeto a la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, el pasado miércoles 29 de junio en la recepción a autoridades de Galicia organizada por el Corpo Consular acreditado en España y destinado en la ciudad de Vigo.

A actitude de Carmela Silva menosprezando á representante do Goberno galego en Vigo @martaftapias é unha falta de respecto institucional e un desprezo a todas as mulleres.



Iso é o que defende a presidenta do @PSdeG: un feminismo de hoxalata, feminismo de todo a 100. pic.twitter.com/pvTO0XyDSy