Todos los niños de 6 meses a 5 años podrán vacunarse este sábado contra la gripe en los hospitales

Las familias gallegas con hijos entre los 6 meses y los 5 años podrán vacunarlos este sábado en los hospitales de todas las áreas sanitarias contra la gripe y enfermedades respiratorias. Después de la experiencia piloto aplicada el fin de semana pasado en el área de Santiago, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) decició extender la medida, que evidentemente es voluntaria, al conjunto de la comunidad. Lo anunció este miércoles por la mañana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control del Parlamento, donde puso como ejemplo esta medida pionera para ilustrar el compromiso de su Ejecutivo con los servicios sociales en general y con la sanidad en particular.

Ante las críticas del portavoz del PSdeG, Luis Álvarez, que aseguró que "cando o PPdeG entra pola porta os servizos sociais saltan pola fiestra", como muestra del deterioro al que somete las políticas de sanidad, educación o vivienda, Rueda defendió la apuesta social contenida en los Orzamentos de 2023. "Con 12.620 millóns son os máis altos da historia de Galicia e a súa finalidade é manter, reforzar e preservar os servizos públicos" frente a las "dificultades e incertezas" del actual escenario.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Más agitado fue el cara a cara del titular de la Xunta con la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. A las puertas de la celebración del 25-N, Día contra la Violencia de Género, la nacionalista preguntó por las políticas de Galicia en este ámbito, lamentando que haxa "cero propostas" cuando en Galicia, desde 2003, "foron asasinadas 65 mulleres por violencia machista, dez nenos por violencia vicaria e só o ano pasado 6.000 mulleres sufriron agresións machistas".

Frente a esta realidad, Pontón propuso destinar el 1% del presupuesto gallego a luchar contra esta lacra, incrementar las ayudas económicas a víctimas en base al IPC, crear juzgados específicos en las ciudades (citó Lugo, Ourense y Santiago) y cumplir con una ley que "leva trece anos incumprindo" al no poner atención psicológica en Atención Primaria para víctimas de machismo.

El momento más tenso fue cuando la nacionalista achacó al PPdeG que no se manifestase en contra de la violación grupal de La Manada y su primera sentencia, algo que irritó a la bancada popular hasta el punto de que el portavoz, Pedro Puy, pidió el uso de la palabra pra recordar que el pleno del Parlamento aprobó por unanimidad una declaración específica contra aquel capítulo. El propio Alfonso Rueda reprochó las acusaciones de Pontón y acusó al Bloque de querer apropiarse en exclusiva da lucha contra el machismo "e non escoitar o resto" por tener puestas "as orelleiras ideolóxicas".

El presidente recordó que en el bipartito era el BNG quien llevaba el área de igualdad y dedicaba a luchar contra el machismo 13,8 millones. "Hoxe son catro veces máis, 44,5 millón". Y concluyó retando a Pontón a apoyar o rechazar la ley del 'solo sí es sí', ya que salió adelante con el apoyo del BNG pero está dejando en la calle a condenados por delitos sexuales. Pontón admitió que habría que corregir la ley si tiene fallos, pero la apoyó para "non volver atrás".