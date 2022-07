El Sergas usará inteligencia artificial y 'big data' para identificar la hepatitis C

El Sergas replicará en el resto de Galicia a partir de septiembre, la identificación de la hepatitis C con inteligencia artificial y big data puesta en marcha por el Servicio Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHUP) en 2018.

Reconocido durante dos años consecutivos con el galardón Best in Class, el Digestivo del CHUP es un servicio "de referencia" en el abordaje de las hepatitis virales, en concreto de la hepatitis C, y lleva cinco años utilizando este método.

El proyecto de utilización de estas tecnologías permitió detectar, en solo seis meses, casi un centenar de nuevos pacientes en toda el Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés, según ha informado la Xunta mediante un comunicado.

Asimismo, el Servicio de Digestivo del Hospital de Montecelo (Pontevedra) lleva aplicando durante varios años el Decálogo de Eliminación de la Hepatitis C en Hospitales, alineado con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Una de nuestras líneas de investigación prioritarias desde hace 10 años es la búsqueda de tratamientos para la hepatitis C y de nuevas estrategias para lograr su eliminación, en línea con lo expuesto por la OMS", ha explicado este jueves --Día Mundial contra la Hepatitis- el doctor Juan Turnes, jefe del Digestivo de Montecelo.