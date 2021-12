El Sergas tiene equipos para detectar ómicron en casi todos sus centros, por ahora sin casos

El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, ha vuelto a insistir en la necesidad de la vacunación contra la covid-19, porque el "pequeño" porcentaje de no vacunados en la comunidad "genera un número importante" de contagios en comparación, y además, estas personas sin inmunizar tienen "más probabilidad de entrar en la Uci". "Vacunarse disminuye el contagio y la gravedad", ha resumido en declaraciones a los periodistas tras participar en la clausura del acto de conmemoración del Día del Sida, en Santiago de Compostela.

Además, indicó que el Servizo Galego de Saúde dispone de equipos para realizar la PCR específica que detecta la variante ómicron del nuevo coronavirus en casi todos sus centros, aunque por el momento no hay casos registrados en Galicia. Así, ha apuntado que en "prácticamente" todos los centros se cuenta con los aparatos específicos, con el fin de evitar "dependencias" a la hora de analizar los casos, al margen de las secuenciaciones específicas que se realizan también.

Por eso, incidió en que Galicia tenía la capacidad de realizar la prueba concreta para esta variante, de la que ya hay casos identificados en España y varios en Portugal.

VACUNACIÓN. En su defensa de la vacunación, Comesaña señaló que el porcentaje de hospitalizados "claramente bajó" gracias a la inmunización de la población, ya que actualmente entre solo un 3 o 4 por ciento de las personas con infección activa necesitan ingresar. Por eso, en el día en el que se inicia la administración de la tercera dosis a las personas de entre 60 y 69 años en los puntos de vacunación masiva, ha recordado que siguen las "puertas abiertas" tanto de estos lugares como de los centros de salud para que acuda a vacunarse quien lo desee.

En cuanto a la vacunación de los niños de entre 5 y 11 años, que ya ha autorizado la Agencia Europea del Medicamento, Galicia está "pendiente" de que se adopte en todo Estado y una vez que se tome esta decisión está en disposición de "apostar" por esta inmunización de los menores.

CERTIFICADO COVID. Comesaña ha puesto en valor la utilidad de la exigencia del certificado covid para animar a la vacunación y ha puntualizado que el informe de la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial de Salud, que adelantó El País, es "un documento donde se recogen cosas a favor y no tan a favor" de este pasaporte pero no dice en ningún momento que produzca resultados "negativos". De hecho, a su juicio "está claro" su utilidad para animar a la vacunación y ha insistido en que es una "herramienta importante" para avanzar en este sentido porque aún hay personas que no se han vacunado.

Así, ha recordado que Galicia ya lo exige hace meses y es la primera comunidad en porcentaje de vacunación con la doble pauta por lo que cree que algo tendrá que ver la solicitud de este pasaporte covid para realizar ciertas actividades, como entrar en locales de ocio nocturno, albergues de peregrinos, o más recientemente, visitas a los hospitales y acceder a locales de hostelería.