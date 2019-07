O Sergas e os sindicatos acordan desconvocar a folga nos PAC tras sete meses de protestas

O Servizo Galego de Saúde (Sergas) e organizacións sindicais acordaron desconvocar a folga nos Puntos de Atención Continuada (PAC), tras sete meses de protestas dos traballadores deste servizo sanitario.

Neste sentido, o novo acordo dispón unha nova distribución do incremento retributivo que se aplica por realizar noites e festivos. Así, os traballadores percibirán un 80% do total do incremento en 2020 e o 20% restante en 2021. Ao mesmo tempo, o pacto tamén contempla dúas dietas de manutención para os empregados que traballen os domingos, festivos e en servizo de 24 horas; así como dotar a todos os traballadores dos equipos de protección individual e os uniformes necesarios.

OBXECTIVOS. Por outra banda, o convenio tamén cambia os obxectivos de produtividade que tiñan marcados os PAC. O Sergas explicou nun comunicado que o feito de que os sanitarios non deriven ao hospital aos seus pacientes xa non conta como un "fin produtivo". Ademais, o servizo sanitario galego comprometeuse a "facer un estudo do aumento da carga asistencial" para crear as prazas necesarias que proporcionen un servizo de "calidade" e a "reforzar os dispositivos de urxencias" durante eventos especiais. O último punto do acordo pasa pola creación dunha comisión de seguimento sobre ordenación e condicións de traballo do persoal médico e de enfermaría da PAC.