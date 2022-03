El Sergas pondrá en marcha unidades para tratar patologías del suelo pélvico

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha anunciado que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha remitido a todas las áreas indicaciones para que empiecen a trabajar en la constitución de unidades multidisciplinares en las patologías del suelo pélvico.

En respuesta a una pregunta formulada por la diputada del BNG Montse Prado sobre la perspectiva de género en la atención sanitaria, en la que ha señalado que, en el marco del plan gallego de Atención Primaria, la nueva cartera de servicios de las matronas contempla la potenciación del abordaje de la rehabilitación del suelo pélvico desde las consultas de estas profesionales.

Comesaña ha señalado que, con datos del año 2020, Galicia era la cuarta comunidad autónoma con mayor ratio de matronas en Atención Primaria. "Si añadiésemos las plazas de matronas incorporadas desde el año 2020 hasta ahora, Galicia se pondría de primera", ha destacado.

Asimismo, ha explicado que en la estrategia gallega de salud se establecerá una perspectiva de género para el abordaje de los problemas de salud de las gallegas, una perspectiva que también recogerá la nueva ley para la igualdad efectiva.

En su intervención, el conselleiro ha sostenido, además, que ya se trabaja en la inclusión de la perspectiva de género en todo el sistema sanitario a través de la formación de los profesionales y también en el ámbito asistencial.

UNAS "16.000 OPERACIONES MÁS". El titular de Sanidade ha explicado que en el ámbito asistencial las intervenciones quirúrgicas realizadas reflejan un mayor peso de las mujeres, con 16.000 intervenciones más que en el caso de los hombres. Un dato que ha atribuido a la evolución demográfica y a la mayor esperanza de vida de estas.

ENDOMETRIOSIS. "Debemos atender de este modo las necesidades específicas de las mujeres no solo en el ámbito ginecológico o obstétrico, sino también en lo relativo a patologías que deben ir tratadas de forma diferencial", ha sostenido.

Así, ha destacado la puesta en marcha de consultas específicas en endometriosis en seis de las siete áreas sanitarias. "En los últimos dos años, 22 intervenciones quirúrgicas y 250 mujeres pasaron un proceso de ingreso con este diagnóstico", ha apuntado para señalar el compromiso de la Xunta con esta enfermedad que, según ha indicado, se constata con la incorporación de los robots Davinci para posibilitar cirugías más precisas y con mejor recuperación.

El conselleiro, entre otras cuestiones, también ha señalado que se trabaja en la incorporación de la perspectiva de género en las patologías cardiovasculares y en la EPOC.

"PONER LAS GAFAS LILAS". Por su parte, la diputada del Bloque Montse Prado ha instado a la Xunta a cambiar su óptica en el ámbito sanitario, "poner las gafas lilas" e incorporar con urgencia la perspectiva de género en la sanidad pública gallega para "cambiar un modelo de salud desigual con las mujeres".

"Las mujeres estamos hartas de que se nos diga sistemáticamente: estamos en ello", ha sostenido la diputada del Bloque, que ha señalado que los sesgos de género existen en la sanidad". "No pude ocultarse esta realidad y, para el BNG, no hacer nada no es una opción", ha apuntado.