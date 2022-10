El Sergas permitirá a los mayores vacunarse en los centros de salud en la repesca

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha informado de que el Servizo Galego de Saúde permitirá a los mayores vacunarse contra el covid-19 en los centros de salud en la repesca. Así lo ha señalado Comesaña ante los medios de comunicación antes de acudir al acto de acreditación del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, llevado a cabo en el Hotel Attica 21 Samil de Vigo.

En este sentido, el titular de Sanidade ha explicado que en un primer momento la vacunación de la cuarta dosis se hará en los hospitales "para seguir tratando de preservar los centros de salud", ya que con el fin del verano se espera una "recuperación importante" de la actividad en la atención primaria.

Según Comesaña, el funcionamiento del modelo de puntos masivos de vacunación está "contrastado" con las anteriores dosis de vacunas del covid, ya que Galicia tiene de las tasas más altas de vacunados de España y de Europa. Tal y como ha reivindicado, los 'vacunódromos' agrupan recursos y optimizan el uso de la enfermería que es un "bien escaso", lo que permite un mayor rendimiento del personal disponible.

Pese a ello, ha explicado que si alguna persona no puede asistir, en la repesca se permitirá la vacunación en los centros de salud e incluso a domicilio para aquellas personas que no puedan ni salir de sus casas, como ya ocurrió en ocasiones anteriores. "Los centros masivos es una oportunidad a mayores que no se tuvo (para las personas mayores) y que ahora se ofrece. El Sergas va a hacer todo lo posible para que los gallegos se vacunen", ha sentenciado.

El PSOE pide que se permita a los mayores de 80 vacunarse ya en el PAC

El secretario xeral del PSdeG en la provincia de Lugo, José Tomé Roca, ha pedido al Sergas que permita a los mayores de 80 años vacunarse en los Puntos de Atención Continuada (PAC) en vez de en los hospitales. Tal como han lamentado los socialistas en un comunicado, Sanidade está citando a los mayores de 85 años para recibir la cuarta dosis de la vacuna contra el covid-19 en los centros hospitalarios y no en los PAC de referencia de cada ayuntamiento, como ya se hizo en anteriores ocasiones.

"La Xunta debe recapacitar y corregir esta decisión errónea. Al igual que es lógico que el Sergas lleve la vacuna a las residencias mayores, tiene que llevarla a los centros de salud, para facilitar el desplazamiento más corto posible a los vecinos de mayor edad", ha reivindicado José Tomé Roca.

Para él, con esta "medida incomprensible" sobre todo en una provincia "eminentemente rural y con una población tan dispersa" como es Lugo, el Gobierno gallego está ocasionando "un trastorno y un problema a las familias, dificultando gravemente que acudan a vacunarse las personas mayores porque tienen que desplazarse muchos kilómetros para poder hacerlo".

El secretario xeral de los socialistas lucenses ha criticado que esta decisión es una "muestra clara de la debilidad y la infradotación de personal a la que está sometiendo la Xunta a la atención primaria".

"Una vez más, el PP abandona a los vecinos del rural. Toma una decisión sin prevenir las consecuencias, cara una población de riesgo y durante esta época del año, lo que dice mucho de la nula sensibilidad social de los dirigentes 'populares", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de A Fonsagrada, Carlos López, lamentó que se obligue a los mayores de 85 años de su municipio, muchos de ellos con movilidad reducida y un grado 3 de dependencia, a desplazarse 60 kilómetros, hasta Lugo, para que les apliquen una vacuna que antes recibían en su centro de salud. Algunos, de hecho, se ven obligados a pagar entre 60 y 70 euros por el taxi que los acerca hasta el Hula.