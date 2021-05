O Sergas ofrecerá a os médicos de familia un contrato de tres anos ao rematar a formación

O Servizo Galego de Saúde (Sergas) ofrecerá a todos os médicos de familia que terminen este curso a súa formación un contrato "estable", de "até tres anos de duración" cunha retribución de 62.000 euros ao ano, que deben incluír dous gardas nunha PAC ao mes.

"Non podemos formar a médicos de familia dun día para outro, pero si que lle digo que todos os que acaben este ano pódense quedar", avanzou o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, nunha comparecencia da petición propia no pleno do Parlamento de Galicia, na que defendeu esta medida.

"Precario non me parece", defendeu ante as críticas da deputada do BNG Monste Prado, quen propuxo que se destine a devolución do Ive, que a Xunta estima en 204 millóns de euros, á atención primaria. "Pódelle parecer moito ou pouco, pero precario non", salientou o conselleiro de Sanidade, quen destacou o "esforzo importante" que realizou a consellería para atención primaria.

O titular de Sanidade destacou que a Xunta está a realizar un "esforzo importante", "probablemente non todo" –matizou–, en atención primaria, pero advertiu de que "non se poden formar médicos de familia dun día para outro".

Ademais, Comesaña destacou que todo o persoal de enfermaría contratado o pasado mes de abril vinculado co covid "segue connosco", en referencia a que non se perderon os contratos realizados –respectando as listas– e prorrogáronse até o 31 de maio. "Non sabemos que vai pasar coa pandemia", indicou para esperar a precisar máis aló da data, pero indicou que hai que establecer criterios para tamén atender a actividade demorada, a de vacacións e outras situacións.

Comesaña asegurou, sobre o plan galego de atención primaria 2019-2021, que en colaboración cos profesionais "seguen traballando na reactivación progresiva da actividade presencial" e indicou, na liña do que dixo o presidente da Xunta o pasado venres, que os acordos de xestión son ferramentas que ten o Sergas para cada unha das áreas sanitarias e vai depender " das ferramentas e dos escenarios de traballo".

O obxectivo do Sergas é alcanzar o 60 por cento de presencialidade e, neste sentido, lembrou que a atención telefónica, como tamén dixo a deputada do PP Encarna Amigo, remóntase a 2013, antes da pandemia. "Na Xunta non estamos a traballar en retornar ao pasado, senón en avanzar cara ao futuro", sinalou Comesaña nunha intervención na que tamén indicou que a través dos fondos Next Generation está prevista a modernización de equipamentos sanitarios, ademais de avanzar nunha estratexia de medicamento personalizado, como a creación dun centro de medicamentso de Cart-T e a incorporación dos tratamentos de prontoterapia.