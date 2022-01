El Sergas incorporará en febrero técnicos de salud para apoyar la atención primaria

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha informado de que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) va a incorporar a principios de febrero técnicos de salud para "apoyo" a los facultativos de atención primaria, que se seleccionarán entre los 150 médicos sin especialización que se han inscrito para estas labores.

Estos profesionales podrán incorporarse a principios de próximo mes, después de que realicen la formación precisa, para hacer tareas de tramitación de bajas, la renovación de recetas para pacientes crónicos o seguimiento de pacientes covid, similares a las que ya están realizando los médicos jubilados que se han reincorporado para ayudar ante la sexta ola de la pandemia.

Esta es una de las medidas entre las 16 que García Comesaña ha relatado, en una comparecencia ante el pleno del Parlamento, para paliar la situación que vive la atención primaria ante el "aumento explosivo" de los contagios de la variante ómicron que ha coincidido con el "descanso correspondiente" de los profesionales sanitarios, según ha referido.

Además, en los "próximos días" se anunciará la convocatoria de plazas para la nueva categoría de facultativo especialista de primaria, que realizará también guardias en los PACs, a la que se podrá acceder a través de un concurso de méritos, la "manera más rápida", ha argumentado el conselleiro.

En el ámbito de personal, a finales de febrero se publicará la convocatoria de más de 1.000 plazas de enfermería, aparte de que la semana pasada la Xunta solicitó al Gobierno central la ampliación de 385 plazas de formación en las facultades de enfermería de Galicia.

Otra de las medidas es el nuevo sistema de gestión de la demanda, Xide (Xestión Integral de Demanda en Equipo), que se está probando en dos centros de salud de la comunidad, el de Culleredo (A Coruña) y el de Illas Canarias en Lugo.

A través de este sistema se ha detectado que "la mitad de la sobredemanda" de petición de citas para consultas en una jornada podría atenderse otro día y por personal diferente a los médicos, ha explicado el conselleiro.

Son medidas "encaminadas a descargar de las labores administrativas y burocráticas, y también muchas sanitarias, derivadas de la pandemia y la atención a asintomáticos o con sintomalogía leve", según Comesaña.

La solución para la atención primaria es "todo menos sencilla porque el personal es el que tenemos", ha apuntado, debido a una escasez de médicos que enmarca en un problema general de toda España, por lo que ha derivado la responsabilidad de adoptar más medidas al Gobierno central.

Al mismo tiempo, ha destacado la labor realizada por Galicia en la campaña de administración de vacunas, que ha permitido que la comunidad "lidere la vacunación no solo a nivel español, sino europeo", con un 94,4% de la población diana con la pauta completa.

En este sentido, ha lanzado una advertencia al 5% de la población aún no vacunada contra la covid-19, que representa un alto porcentaje en los ingresos en UCI por esta enfermedad, en algunos hospitales el cien por cien, y ha animado a que se vacunen.

PSOE Y BNG. Tanto el diputado socialista Julio Torrado como la nacionalista Montse Prado han coincidido en señalar que el "colapso" en la atención primaria no se debe a la situación extraordinaria por la pandemia, sino a la políticas sanitaria de "recortes" de la Xunta, a la que han reclamado más profesionales y recursos económicos para este servicio público.

Torrado ha argumentado que "no es problema de que los profesionales estén de vacaciones", por la coincidencia con las fiestas navideñas, porque la demora en la atención primaria "ya estaba ahí" y ha acusado a la Xunta de "buscar culpables" en el Gobierno central en lugar de poner soluciones.

También Montse Prado ha reclamado al conselleiro que deje de "echar balones fuera" al responsabilizar al Gobierno central y ha denunciado la "desatención manifiesta" a pacientes en atención primaria por la situación de "colapso" en centros de salud, entre los que ha destacado los 14 del área sanitaria de Vigo que redujeron su actividad en los primeros días de enero.

Comesaña ha asegurado, a este respecto, que no se cerró ningún centro de salud sino que lo que se hizo fue "bloquear la sobredemanda" para atender a las urgencias y los pacientes covid, una medida que fue "consensuada" con los propios profesionales.

Por eso, ha advertido a la oposición que no puede "seguir manipulando" los datos y ha asegurado que continuará trabajando para "liberar" a los médicos de atención primaria de tareas administrativas, recurriendo también a la atención no presencial porque no toda tiene por qué ser en a consulta.

"La población no quiere eso, quiere renovar una receta con una llamada telefónica o un mensaje" y no "hacer cola en la puerta del centro de salud", ha considerado.

Para la diputada del PPdeG Encarna Amigo, el problema de la atención primaria "no es derivado de las políticas de Feijóo", sino que se trata de un problema estatal y ha recriminado a Gobierno que no atienda la petición de Galicia de convocar un MIR extraordinario para cubrir las plazas necesarias.