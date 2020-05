O Sergas fai un seguimento a máis dun milleiro de pacientes con Covid-19 mediante teleasistencia

Profesionais dos hospitais do Servizo Galego de Saúde (Sergas) realizaron un seguimento de 3.549 pacientes con Covid-19 mediante a utilización do servizo de teleasistencia Telea, desde que empezou a pandemia.

Fuentes do Sergas explicaron a Europa Press que 338 das persoas con coronavirus foron monitoradas na área Sanitaria da Coruña e Cee e 293, na de Ferrol. Do mesmo xeito, realizouse un seguimento de 461 pacientes na área de Lugo, A Mariña e Monforte; 628 en Ourense, Verín e O Barco e 401, na zona Pontevedra e O Salnés. Así mesmo, en Santiago e O Barbanza contabilizáronse 1.113 usuarios e, na área Sanitaria de Vigo, 315.

As mesmas fontes sinalaron que esta aplicación está ao dispor de todos os médicos e enfermeiras do Sergas e pode incluírse na mesma á totalidade da poboación galega. En concreto, incorporouse aos centros de Atención Primaria desde o últimos tres anos, mentres que a súa implantación progresiva no ámbito hospitalario ha comezado en setembro de 2019.

A decisión de se unha persoa pode ser seguida ou non por Telea corresponde aos facultativos, que adoptan esta medida en función das características clínicas e sociofamiliares dos pacientes. Os individuos que se integran na telemonitorización son seguidos de forma diaria polo equipo sanitario e, en caso de agravarse a súa situación, determínase o seu ingreso no hospital sen que sexa preciso que acudan ao servizo de Urxencias.

TELEA COVID. En concreto, estas persoas rexistran diariamente a temperatura e a saturación de osíxeno e incorpórana á súa historia clínica a través da plataforma Telea covid. Posteriormente, o equipo sanitario analiza as variables clínicas para identificar os casos nos que a enfermidade evoluciona cara a un agravamento. Ademais, o estado de saúde destes inviduos está controlado de modo continuo por un equipo sanitario.

Fuentes do Sergas valoraron a utilización deste servizo, xa que, segundo afirmaron, permite que os pacientes "senten máis seguros" e consegue "diminuír as estancias hospitalarias".

Respecto a Telea, o neumólogo do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac) Pedro J. Marcos destacou que permite "dar un alta hospitalaria cun extra de garantías" e "anticiparse a calquera problema". Así mesmo, lembrou que a prescrición da súa utilización pode realizarse por parte de facultativos de Atención Primaria e Atención Hospitalaria, aínda que precisou que a maior parte efectúase en centros de saúde.

Neste sentido, a hematóloga do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (Chuo) Míriam Iglesias incidiu en que o feito de que os pacientes detallen a súa evolución a través da plataforma "permitiu coñecer outros síntomas da enfermidade". Ademais, remarcou que o seguimento se mantén ata que as persoas contaxiadas recuperáronse por completo.

Esta profesional apuntou tamén que, cando se contacta con estes pacientes positivos por Covid-19 para monitoralos, contextualízase a súa situación social. De feito, esta hematóloga indicou que, se se trata dunha persoa que precisa algún tipo de axuda, os empregados do Sergas informan diso aos servizos sociais.

SEGUIMENTO. Para poder utilizar este servizo, os pacientes deben dispoñer dun teléfono móbil, unha tableta ou un portátil, así como dun termómetro e un pulsioxímetro que lles facilita o Sergas. A plataforma tamén permite aos seus usuarios comunicarse co equipo sanitario mediante mensaxes electrónicas e chamadas telefónicas.

O facultativo Pedro J. Marcos precisou que a teleasistencia se prescribe a persoas con competencias dixitais ou que contan con familiares que os poden asesorar respecto a a súa utilización. Así, unha vez que os pacientes con Covid-19 reciben o alta, o médico continúa o seu seguimento mediante Telea se se expón a posibilidade de que a súa situación póidase complicar ou se presenta propensión a unha recaída por distintos factores.

Este neumólogo do Chuac precisou que estes datos son monitorados por enfermeiros e médicos durante un período de 14 días, aínda que o tempo de seguimento pódese adaptar en función da situación de cada paciente.

ADAPTACIÓN DO SERVIZO. Dada a implantación de Telea no Sergas realizada nos últimos anos, dispoñíase de perfís para o seguimento de pacientes diabéticos, con Epoc, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, poboación infantil diabética, portadores de marcapasos ou cardioimplantables e postquirúrgicos por balón gástrico.

Fuentes do Sergas sinalaron que a experiencia coa que se contaba permitiu implantar "con relativa axilidade" un procedemento de telemedicina para os pacientes con Covid-19 o pasado mes de marzo.

Sobre ese punto, o neumólogo Pedro J. Marcos explicou a Europa Press que, desde a súa posta en marcha, a utilización da plataforma limitouse a pacientes con enfermidades crónicas, como diabetes e hipertensión, entre outras.

Con todo, indicou que o emprego de Telea no tratamento de pacientes con Enfermidade Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc) en 2017 permitía dispoñer dunha "experiencia previa" para adaptala a persoas con coronavirus dado que ambas as patoloxías presentan unha "sintomatoloxía similar". En concreto, esta ferramenta de telemedicina utilizouse en pacientes dados de alta tras presentar unha agudización de Epoc e os resultados do estudo publicaranse nunha revista científica proximamente.

Ademais, este neumólogo detallou que os servizos centrais do Sergas adaptaron a plataforma, cuxa "versatilidade" destacou, ás necesidades derivadas da Covid-19. Así, Pedro J. Marcos sinalou que os profesionais sanitarios "están a aprender día a día" como tratar esta patoloxía de perfil infeccioso respiratorio na que, segundo incidiu, resulta preciso "controlar os niveis de osixenación" e a evolución da disnea, así como a cor da mucosidad.

Mentres, a hematóloga Míriam Iglesias explicou a Europa Press que traballou con Telea desde 2018, cando se implantou no Chuo para tratar a pacientes maiores de 60 anos con fibrilación auricular. Tamén remarcou que colaborou na mellora desta ferramenta e sinalou que foi "sinxelo" adaptala ao tratamento de persoas con Covid-19 dado que parte do persoal sanitario utilizáraa con anterioridade.

A este respecto, esta profesional do Chuo indicou que os enfermeiros que traballaran con esta aplicación formaron no seu uso aos demais e precisou que tamén se elaboraron un protocolo e un manual de actuación para o persoal.