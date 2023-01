El Sergas doblará su actividad para bajar a 42 días las consultas y a 55 las cirugías

La Xunta quiere rebajar las listas de espera para consultas, pruebas y operaciones y devolverlas a los niveles prepandemia de 2019, que fueron los más bajos de la historia. Y para lograr este "ambicioso" objetivo aplicará a lo largo de 2023 un plan de intensificación de la actividad sanitaria que incluirá la realización fuera de jornada ordinaria de 20.600 cirugías –56 más cada día–, 124.000 consultas –340 más diarias– y 54.400 pruebas diagnósticas, tanto en hospitales centrales como comarcales y tanto en Atención Primaria como en hospitales.

Con esta actividad extraordinaria, el Sergas prevé reducir un 23% la espera media para consultas, que cerró el año en 55 días y se quedaría así en 42. Y en cuanto a los quirófanos, la rebaja de la demora sería del 26%, pasando de los 75 días de media actuales a 55.

Enfermos crónicos

Uno de los ejes del plan incluye 85.000 consultas de Atención Primaria y 13.000 adicionales en hospitales para estos pacientes, dentro de la estrategia de atención integral a la cronicidad.

En Atención Primaria se priorizarán las citas de aquellos gallegos crónicos o con pluripatologías que no tuviesen revisión en los últimos seis meses. La idea es atender a más de 42.000 pacientes, primero por parte de Enfermería con varias pruebas de chequeo y después por parte del médico, que programará otra cita de seguimiento más adelante. También habrá para crónicos 5.266 cirugías menores en Atención Primaria.

En hospitales, se procesarán 13.104 consultas adicionales en Medicina Interna y Geriatría.

Octava área sanitaria

La tecnología jugará un papel fundamental en la rebaja de las listas de espera. Así, se implantará la Central de Imaxe Médica (Cimed), herramienta que facilitará y analizará los resultados de las pruebas solicitadas por los médicos y que permitirá realizar 120.000 informes adicionales de pruebas. Su organización se potenciará a través de la denominada octava área sanitaria, que es la basada en las nuevas tecnologías digitales.

Hospitales comarcales

El programa de intensificación de la actividad aprobado este jueves en el Consello da Xunta concentrará parte de su esfuerzo extra en los hospitales comarcales, cuyas áreas quirúrgicas se pondrán en jornada extraordinaria, a disposición de cualquier profesional del área sanitaria. Estos centros disponen de la estructura idónea para realizar la cirugía fast track, mínimamente invasiva y que reducen el tiempo de recuperación.

La idea del Sergas es realizar 4.250 cirurgías adicionales en los hospitales comarcales en jornada extraordinaria.

Movilidad de pacientes

Para reducir las listas de espera quirúrgicas el Sergas ofrecerá a los pacientes pendientes de operar en algunas especialidades la posibilidad de hacerlo en otros centros esperando menos. Habrá esta opción en Oftalmología del hospital Pontevedra, Cirugía Torácica y Cardíaca en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, y Cirugía Pediátrica en el Chuac. Así, el hospital de referencia ofrecerá al paciente la posibilidad de ser intervenido en otro centro del Sergas en menos de dos meses. Y si no acepta, no se le penalizará la antigüedad ni prioridad en la lista de su hospital. Esto permitirá completar 300 operaciones extra.

Mayores, niños y mujeres

El plan fomentará los programas dirigidos a mujer, infancia, adolescencia y mayores de 90 años. Así, habrá un programa específico para operar en menos de dos meses a los mayores de 90, lo que permitirá 600 intervenciones y 6.000 consultas adicionales.

También habrá vía preferente para realizar pruebas diagnósticas no urgentes –resonancia o ecografías– a niños menores de 14 años, con una espera máxima de dos meses. Serán 2.126 pruebas.

Para los adolescentes habrá un programa específico de salud mental, con 4.118 consultas.

A todas estas líneas se añadiría el desarrollo de los programas habituales de peonadas para realizar actividad fuera de jornada ordinaria: 20.665 cirugías, 124.185 consultas y 54.440 pruebas.

Rueda: "Soy perfectamente consciente de que hay problemas"

En la comparecencia posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha declarado "perfectamente consciente" de que "hay problemas" y ha admitido que hay PAC que no funcionan con normalidad, lo que repercute en las urgencias.

En concreto, ha defendido que "una parte superior al 90% de los PAC" en Galicia funcionan "con normalidad", pero ha admitido que deben hacerlo "el 100%". "Y en ello estamos trabajando", ha esgrimido.

Dicho esto, ha derivado el foco hacia el Gobierno central y ha insistido en que el problema es "global", no solo de Galicia, que exige una solución también "global". De hecho, ha afirmado que comparte con los profesionales del área que "lo primero" es crear una especialidad de urgencias para "no tener que completar los cupos" con médicos de Primaria.

"No hay médicos porque quieren buenas condiciones"

Sin embargo, fuentes sindicales consultadas por Europa Press aseguran que "esto no es nuevo", sino que ocurre "todos los años" y que se debe a una "falta de previsión del Sergas". A pesar de que reconocen esa ausencia de facultativos, especialmente en Atención Primaria, no coinciden en el diagnóstico: "No hay médicos porque quieren buenas condiciones".

En este contexto, la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (AGDSP) ha emitido un comunicado este jueves en el que replican al conselleiro que son las comunidades autónomas las que "tienen transferidas" las competencias del sistema de salud.

El colectivo asegura que la falta de personal "es atribuible a los recortes para reducir gasto público que supusieron la amortización de plazas por jubilación" y "a la precariedad laboral que favorece que el personal formado en Galicia por el sistema MIR huya a los hospitales, a la privada y a otros países que garantizan estabilidad laboral y mejores condiciones".

Ante todo ello, la AGDSP recuerda la manifestación que hay convocada para el próximo 12 de febrero en Santiago.