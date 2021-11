El Sergas cribará cada 15 días a los sanitarios que no se hayan vacunado

Todo el personal sanitario que no se haya vacunado tendrá que someterse cada 15 días a un cribado de SARS-CoV por PCR, según acordó este viernes el subcomité clínico del Sergas ante el incremento de la incidencia de casos de coronavirus.

Además, tal y como estaba previsto, se exigirá el certificado covid a todos los acompañantes de pacientes ingresados; es decir, tendrán que probar que han completado la pauta de vacunación, que han pasado la enfermedad en los seis meses anteriores o que tienen el resultado negativo de una prueba diagnóstica realizada en las anteriores 24 horas, según explicó el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña este viernes en Lugo capital.

Esta medida deberá ser aprobada previamente por el TSXG, cosa que previsiblemente sucederá sin mayor contratiempo, toda vez que el alto tribunal se pronunció este viernes a favor de prorrogar la exigencia del certificado para el ocio nocturno. Lo que no se sabe es el plazo, pero se espera que se pueda empezar a aplicar en cuestión de días.

Tampoco está claro de qué manera se hará el cribado a los sanitarios ni a cuántos se convocará exactamente. La consellería asegura que el 96% del personal sanitario está vacunado; es decir, un 4% renunció a hacerlo. En un área sanitaria como la de Lugo, con unos 6.000 profesionales en la sanidad pública, esto supondrá un cribado cada dos semanas de 240 personas.

Igualmente se desconoce si la obligación de hacerse una prueba periódica podría resultar persuasiva para que ese personal se decidiera a vacunarse o incluso si habrá profesionales reacios a someterse a la PCR.

Comesaña admitió este viernes que el subcomité clínico se plantea extender la petición del certificado covid a otros ámbitos, aunque por el momento se limitará a las visitas a pacientes hospitalizados y a clientes del ocio nocturno.

No quiso adelantar qué otras opciones manejan los expertos y, sobre la posibilidad de que se exija en las residencias de mayores dudó de su utilidad, ya que los residentes no solo reciben visitas sino que a su vez salen de los centros para acudir a casas de familiares o amigos y hacer gestiones y recados.

Tampoco se incluye al personal sociosanitario no vacunado en los cribados anunciados este viernes porque estos profesionales siguen haciéndose PCR de saliva regularmente, no solo los no inmunizados contra el covid, sino todos.

El conselleiro apuntó que la incidencia del virus se está incrementando en toda la comunidad, con especial afectación del área de Ourense. Galicia sumó este viernes 123 positivos en un solo día, el máximo en dos meses, y ronda los mil casos activos.

Comesaña explicó que ya hay brotes "que se desenvolven completamente en Galicia, que xa non son importados, se non autóctonos". Inicialmente se encontraban casos puntuales de personas que habían viajado fuera de la comunidad e inauguraban un brote contenido entre sus contactos estrechos, pero ahora esos conviven con otros brotes en el que todos los infectados se han contagiado ya en la comunidad, prueba de que hay mayor circulación de virus.

También el foco en el que se inician los brotes se está ampliando. Así, apuntó que hay muchos de origen familiar, pero también los hay tras cenas, fiestas y otras celebraciones. "Temos por diante outras festas. Hai que seguir actuando coa prudencia e o sentidiño de sempre", dijo.

Así, hizo un llamamiento a la prevención, a "reducir na medida do posible" as agrupacións de xente, a usar la mascarilla en interiores, a mantener la distancia dentro de lo posible y a animar a los que no se hayan vacunado a hacerlo. Recordó que cualquier persona que todavía no haya recibido la vacuna puede contactar con el Sergas o acercarse a un punto de vacunación sin cita.

"Galicia está na primeira posición das comunidades autónomas en porcentaxe de vacinación, pero aínda queda unha pequena porcentaxe de poboación sen vacinar", recordó García Comesaña.

Precisamente este viernes, se observó que la incidencia acumulada a 14 días se incrementó en un 99,7% en tres semanas, entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre, fecha que se tomó como referencia para el último informe presentado ante el TSXG.

El número de municipios sin casos también está disminuyendo. A 7 de noviembre los que no habían registrado positivos en 14 días eran 186, frente a los 214 del 17 de octubre. En cuanto a la incidencia por grupos de edad, en el informe se destaca que la población no susceptible de estar vacunada por no estar aprobada la administración del fármaco para esas edades -los menores de 12 años- es la que presenta "la incidencia más elevada", seguida de la que tiene entre 70 y 79 y entre 40 y 49 años.

Vacuna: inmunizado el 93% de la población diana

Galicia sigue con el proceso de inmunización y administró otras 10.831 dosis de la vacuna, con lo que han completado pauta otras 542 personas. Así, hasta el momento 2.297.143 personas cuentan con pauta completa en la comunidad, que eleva al 93,58 por ciento la población diana inmunizada, los mayores de 12 años, y al 85,07% del conjunto de sus habitantes.



Casi 20.000 vulnerables



Por grupos de población por vulnerabilidad, hay 19.954 ciudadanos de alto riesgo con la pauta completa; 17.613 dependientes no institucionalizados y 27.546 institucionalizados. Mientras, 2.087.611 han terminado el proceso llamados por su edad.



Por probabilidad de exposición, 72.619 profesionales del ámbito sanitario tienen pauta completa, 27.163 del sociosanitario y 44.080 trabajadores de actividades consideradas esenciales también la han recibido. La vacunación sigue en los hospitales y, a partir del 19, en los grandes centros para la tercera dosis a mayores de 70 años.