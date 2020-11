El Sergas compensará con hasta tres días libres a los sanitarios con más carga de trabajo

El plan de contingencias propuesto por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) en la mesa sectorial y que ha quedado aprobado con el apoyo de CC OO, CSIF y Satse, y los votos en contra de CIG y UGT, mantiene pero matiza el plus de puntuación para el personal de las listas de contratación que prestó servicios en la pandemia, así como incluye una compensación de tres días de descanso para aquellos efectivos que tienen mayor carga de trabajo y soportan un equipo de protección durante toda la jornada.

Precisamente, estas dos cuestiones son las que se negociaron como incorporaciones al texto que la Consellería de Sanidade remitió este miércoles a los sindicatos, con alegaciones incorporadas, y después de la negociación que tuvo lugar el pasado viernes 13 de noviembre, en la que quedó plasmado el desacuerdo de los representantes de los trabajadores.

De esta forma, y aunque fue mayoritario el pronunciamiento de descontento con la puntuación adicional por prestar servicios en la pandemia, finalmente se incorporaron matizaciones, lo que favoreció el respaldo a un documento con el que sigue habiendo discrepancias, sobre todo, por parte de las fuerzas sindicales que votaron en contra.

DESCANSOS. Otra de las incorporaciones que se han negociado en la tarde de este miércoles es el permiso que se les dará al personal, durante el estado de alarma, de un máximo de tres días, para aquellas personas que hagan atención continuada a pacientes y que conlleve el uso continuado de equipos de protección completo, en plantas de hospitalización covid, unidades de críticos, circuitos covid -urgencias, centros de salud y PAC-, covid-auto y el 061.

Esta medida se ha concretado en el derecho a disfrutar de un día adicional de permiso retribuido, con un máximo de tres, por cada 15 días consecutivos, con las libranzas que correspondan, que hayan sido efectivamente trabajados durante el estado de alarma.



Aprobado el plan que refuerza la plantilla sanitaria con más de mil contratos

El plan de contingencia diseñado por la Consellería de Sanidade para reforzar los recursos humanos frente a la pandemia de la covid-19, que refuerza la plantilla con más de mil contratos, ha quedado aprobado por tres de los cinco sindicatos que participaron en la Mesa Sectorial –CC OO, SATSE y CSIF–.



Así lo han ratificado a Europa Press fuentes sindicales que participaron en la Mesa Sectorial en la que se ha continuado negociando un texto del que CIG, sindicato mayoritario en el ámbito sanitario, y UGT, se han descolgado.



En la línea de lo ya avanzado por el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en la pasada jornada, el documento aprobado refleja que Sanidade efectuará en torno a unos 1.200 contratos: unos 750 profesionales de enfermería y alrededor de 400 más de otras categorías que incluyen técnicos de laboratorio, auxiliares de enfermería y celadores, entre otros profesionales.



Estas contrataciones, según ha ratificado Sanidade, una vez cerradas las negociaciones del plan de contingencia, se formalizarán mediante la creación de una nueva modalidad de contrato que se denomina nombramiento eventual por emergencia sanitaria. Su duración mínima será de seis meses.



Sanidade ha recalcado que se incluye el compromiso de negociar de modo inmediato en la Mesa Sectorial unas bases para la implantación de un régimen de teletrabajo y medidas de flexibilidad horaria en las instituciones sanitarias del sistema público de salud autonómico, si bien el propio plan prevé medidas al respecto durante la emergencia sanitaria en los supuestos de confinamiento domiciliario y otras circunstancias de fuerza mayor.



Asimismo, Sanidade pone el acento en que se avanzó la incorporación el la ley de medidas que acompaña a los presupuestos para 2021 de la modificación normativa que permitirá que las trabajadoras del Sergas, cualquiera que sea su categoría, perciban la totalidad de sus retribuciones en los supuestos de adaptación del puesto de trabajo a causa de embarazo o lactancia.



PUNTUACIÓN PARA LA OPE. Pero, además, en la Mesa Sectorial se han repasado las plazas presupuestadas para 2021 y se han abordado otras cuestiones, como el compromiso del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de que haber prestado servicios durante la pandemia sume un plus en las ofertas públicas de empleo (OPE), una cuestión que no convence a los sindicatos, reacios a los cambios "continuos" en los baremos.



En todo caso, la concreción de este compromiso se negociará más adelante con el decreto de la propia OPE.



POSICIÓN SINDICAL. Aunque el acuerdo con todas las medidas que recoge el plan no es total, el documento, según las distintas fuentes sindicales fue planteado como "un documento global", y ha logrado el apoyo de CC OO., SATSE y CSIF. Fuentes de CIG y UGT han manifestado su rechazo hacia un plan cuyas medidas consideran "insuficientes".



CIG sostiene, por ejemplo, que solicitó su retirada porque la compensación al personal eventual debe estar compensado con estabilidad en la contratación y estabilidad en las ofertas de empleo público. A juicio de esta central sindical, el plus de puntuación aprobado va a distorsionar los baremos de selección personal, al tiempo que estima que para conseguir esta puntuación el personal puede llegar a tener que renunciar a derechos recogidos en la Ley de empleo público, como permisos para conciliación de la vida familiar.



En todo caso, el Sergas aceptó fraccionar esta puntuación por meses, para evitar que si en algún momento la persona no ha estado disponible, le computen el resto de meses en los que sí ha trabajado. Será a razón de 0,15 puntos por mes trabajado. UGT lo sigue considerando "injusto" pese a la concesión de fraccionar la puntuación.



Por su parte, Satse confirmó el apoyo a este documento porque, aunque no se han recogido las reclamaciones en su integridad, la incorporación de la compensación con permisos por "sobrecarga" de trabajo fue una de las cuestiones que decantó el voto a favor. Además, saluda la "flexibilización" con respecto a la puntuación adicional, puesto que ha recordado que algunas situaciones de indisponibilidad "son legales y legítimas".



Por su parte, CC OO celebra el reconocimiento al personal temporal que prestó sus servicios en la pandemia e incide en el éxito de que se reconozca un descanso, ya que "puso como condición" para firmar el plan un reconocimiento en días libres para el personal que trabajó desde marzo con pacientes covid.