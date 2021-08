La apertura de la autocita para jóvenes de 16 a 21 años colapsa la web del Sergas

Las solicitudes de autocita tramitadas a jóvenes de entre 16 y 21 años en Galicia, nacidos entre los años 2000 y 2005, superaban después de las 15.00 horas de este sábado las 13.700.

Es el último dato que ha facilitado la Consellería de Sanidade en una jornada en la que el elevado número de peticiones a primera hora (los 25.000 huecos comprometidos se abrieron a las 9,00 horas) provocó el colapso del sistema y de la web del Sergas. Esto se tradujo también en problemas a la hora de pedir cita en Atención Primaria e incluso en los puntos de vacunación del covid, donde la caída del sistema impedía usar con normalidad los códigos QR con la cita.

RUEDA PIDE DISCULPAS. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aprovechado su participación en un acto en Santiago para pedir disculpas por las molestias ocasionadas, pero también ha celebrado el interés que muestran en Galicia los jóvenes por vacunarse frente a la covid-19.

El departamento de informática del Sergas ha explicado que, "al haber mucho tráfico, se le queda colgado a un usuario mientras otro sí consigue la cita", lo que explicaría, según Sanidade, que algunos interesados hayan conseguido su turno mientras a otros el servicio les sigue dando 'error'.

Al repetir "constantemente la petición el mismo usuario", la Consellería ha destacado que ha llegado a haber un pico de 1,6 millones de solicitudes.

Pese a que las citas se siguen tramitando, el sistema continúa sin funcionar para otras consultas como los datos epidemiológicos o de vacunación, así como para trámites relacionados con esta última, como la recogida de datos de los citados para el pinchazo.

"IMPOSIBLE PEDIR CITA". El sistema para que los gallegos de 16 a 21 años —los nacidos entre los años 2000 y 2005— pudiesen solicitar vez para vacunarse frente al covid.19 se abrió de nuevo este sábado, día 7, desde las nueve de la mañana por un período limitado —hasta las 23.30 horas del domingo— y la demanda fue tal que el sistema se colapsó ya a primera hora, para indignación de los numerosos jóvenes y sus familiares. "Es imposible pedir cita", era la frase más repetida entre los madrugadores.

Según ha informado la Consellería de Sanidade, horas después "se sigue trabajando para mejorar el tráfico en la red, con picos muy elevados de peticiones". Así, pasadas las doce de la mañana el servicio ya había expedido más de 1.300 citas y, para ese momento, alcanzaban las "300 citas cada 10 minutos".

La solicitud de autocita se puede hacer desde un ordenador en la dirección: cita.sergas.gal, o en el portal de salud del Sergas(É-Saúde). También se puede solicitar desde un teléfono a través de la APP Sergas móvil. Para acceder al mismo, hay dos posibilidades de acceso: a través de la introducción del número de la tarjeta sanitaria o, en caso de personas que no sean usuarias de la asistencia sanitaria del Sergas, a través de su número de DNI. Pero el sistema no siempre responde. "No se puede acceder a este sitio web" o "conexión fallida" son algunos de los mensajes con los que se han encontrado los lucenses que han intentado pedir cita desde primera hora de la mañana.

La web, donde además de las autocitas, están disponibles todos los datos a nivel autonómico sobre la pandemia, le ha notificado 'error en el servicio' a aquel que haya querido pedir turno para la vacuna, para, posteriormente, denegar el acceso a la página en sí. Sanidade ha confirmado que el fallo en el sistema se debió al "elevadísimo volume de entradas" y a que todas han ocurrido "a primera hora".

El departamento de informática del Sergas ha explicado que, "al haber mucho tráfico, se le queda colgado a un usuario mientras otro sí consigue la cita", lo que explicaría, según Sanidade, que algunos interesados hayan conseguido su turno mientras a otros el servicio les sigue dando 'error'. Al repetir "constantemente la petición el mismo usuario", la Consellería ha destacado que ha llegado a haber un pico de 1,6 millones de solicitudes.

La intención del Sergas es que este fin de semana el sistema de autocita permita asignar un total de 25.000 dosis para los nacidos entre los años 2000 y 2005, que se vacunarán la próxima semana y "seguir progresando en el proceso de vacunación de los grupos en los que el virus tiene más incidencia". Desde el día 22 se inició la vacunación del grupo de 29 a 20 años, "en el que ya se avanzó considerablemente".

Además, se puso en marcha la autocita entre los adolescentes, en la que, inicialmente, se dispuso de 5.000 dosis y 11.000 en la segunda apertura. También apunta se está citando por SMS a todos los ciudadanos nacidos en el año 1999 y anteriores "y continúaabierta la autocita para los mayores de 40 años".

Pese a que en este momento se están tramitando citas, el sistema continúa sin funcionar correctamente para otras consultas como los datos epidemiológicos o de vacunación, así como para trámites relacionados con esta última, como la recogida de datos de los citados para el pinchazo.