O Sergas realizará un cribado masivo en Vigo mediante o que aspira a alcanzar as 20.000 probas PCR efectuadas para detectar casos positivos por covid-19 asintomáticos e "vixiar e frear a circulación do virus".

Fontes da xerencia da área sanitaria de Vigo indicaron que o obxectivo desta iniciativa consiste en detectar o maior número de persoas infectadas que non presenten síntomas.

Así, lembrouse o risco que levan para a saúde pública os casos asintomáticos ao continuar o desenvolvemento da súa vida de xeito habitual e poder ser potenciais contaxiadores.

Este cribado enmárcase nas iniciativas desenvolvidas polo Sergas para incrementar a capacidade diagnóstica da área de cara a afrontar a pandemia de covid-19.

Deste xeito, convidarase a participar no cribado á poboación de centros de saúde de Vigo que cumpran determinados requisitos, ter entre 20 e 60 anos, non terse sometido a unha PCR na últimas dúas semanas e contar cun teléfono móbil rexistrado no sistema de avisos 'Lembra', que permite que as autoridades sanitarias envíen notificacións por SMS.

O Sergas contactará coas persoas seleccionadas, ás que convidará a someterse á proba, cuxa realización será voluntaria. Unha vez que acepten realizar a PCR, concertarase unha cita para que acudan ao dispositivo sanitario no que se lles tomará unha mostra.

O punto de extracción fixarase de acordo con criterios de proximidade e accesibilidade e segundo o número de persoas que acepten someterse á proba, que se poderá realizar nos COVID-Auto dos hospitais Meixoeiro e Álvaro Cunqueiro, ademais de en instalacións como pavillóns deportivos ou centros socioculturais.

REALIZACIÓN DE PCR. En concreto, convidouse a realizar o test a 2.000 persoas adscritas ao centro de saúde de Sárdoma durante esta fin de semana no COVID-Auto do Hospital Meixoeiro. Posteriormente, convocarase a outras 2.000 persoas seleccionadas do centro de saúde de Lavadores.

A xerencia da Área Sanitaria de Vigo expresou a súa esperanza de que se alcance a máxima participación entre as persoas seleccionadas dado o "gran impacto" que pode supor esta medida na loita contra o virus. Paralelamente, lembrou que se realiza un cribado mediante PCR aos traballadores dos programas sociais dalgunha ONG e municipios da zona.

Segundo datos do Sergas, no último día, a Área Sanitaria de Vigo foi a que rexistrou máis casos activos de coronavirus de Galicia, un total de 2.380, aínda que acumulou unha baixada de 42 en 24 horas. Ademais, sumou 168 novos positivos este venres, cando volveu a representar a zona máis afectada.