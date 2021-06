Serfega afirma que la Xunta permitirá en las verbenas ir sin reserva y poner un bar

Mondoñedo, Arteixo, Noia, Marín, Tomiño y O Carballiño miran al cielo esperando que la meteorología no les agüe la prueba piloto de las verbenas programada para este sábado. Una comprobación de protocolos anticovid que, por su parte, no tendrá concentraciones de protesta por parte de la Asociación de Servicios e Festas de Galicia (Serfega), que las desconvocó después de que la Xunta accediera a "diferentes peticións" de la entidad, como la instalación de bares o la posibilidad de que gente sin entrada pueda disfrutar de ella en caso de que no se cubra el aforo.

En una nota, Serfega explicó que la anulación de estas protestas se debe a que el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, "se comprometeu" a que se autoricen cinco de las reclamaciones de la asociación. En lo que se refiere a infraestructuras y servicios, aseguró que se consigue la "concesión de permiso para colocar carpas" que ofrezcan un techo pero no estén "pechadas polos laterais", así como la "instalación de bares no lugar de realización das verbenas, sempre segundo o disposto e xa publicado pola Consellería de Sanidade no protocolo de espectáculos ao aire libre".

Para acceder sin entrada debe existir aforo disponible

En cuanto a la asistencia, indicó que la Administración autonómica permitirá el acceso de público "a pesar de non ter entradas por non afluencia de persoas que tiñan reserva previa desa entrada, sempre e cando non esté cuberto o aforo e unha vez iniciado a verbena". Y también promete "estudiar", añadió, la petición de que "nun evento de menos de 500 persoas non sexa obrigatorio a toma de datos persoais".

El quinto punto se refiere a un acuerdo para una reunión con la Vicepresidencia Primeira de la Xunta y el conselleiro de Sanidade.

CONDICIONES DE LA PRUEBA. Por el momento, la prueba piloto de la verbenas cuenta con indicaciones específicas. Así, aunque la Xunta tiene dos protocolos que permitirán un máximo de 5.000 y de 10.000 personas, según el formato y la incidencia del covid, este sábado hay un aforo limitado y controlado, previa adquisición de invitaciones, de 1.000. Los asistentes deben facilitar su DNI y número de teléfono para contactar en caso de brote. En Mondoñedo, además, se accede con código QR.

Los seis espectáculos comenzarán a las 21.00 horas y terminarán a las 23.00. Los asistentes, de pie y con mascarilla, solo podrán interactuar con su burbuja de convivencia. Y no estará permitido beber o comer, aunque en Mondoñedo hay espacios independientes para ello, bares —con consumo sentado— y hasta atracciones de feria.