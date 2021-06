Dos sentencias pioneras en Galicia reconocen el derecho de dos madres de familias monoparentales a disfrutar de las 12 semanas de permiso correspondientes al segundo progenitor en el caso de una familia biparental.

En concreto, la justicia reconoce el derecho de ambas madres a ampliar el permiso por nacimiento, acogimiento o adopción en el tiempo que correspondería al segundo progenitor en el caso de una familia biparental en sendas sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social número 3 de Ourense y número 1 de Vigo.

Estas sentencias se unen a las dictadas en octubre de 2020 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y en mayo de este año por el Juzgado de lo Social número 16 de Valencia. Ambas madres son integrantes de Madres Solteras por Elección (MSPE), una asociación constituida por personas que han decidido tener hijos sin pareja y formar una familia monoparental, y que se ha encargado de difundir los fallos judiciales este martes preservando los datos personales de las demandantes.

De hecho, desde la delegación en Galicia de MSPE consideran "muy positivas ambas sentencias, aunque aún no sean firmes, ya que buscan no discriminar a los menores con respecto a los que nacen en familias con dos progenitores y cuyos padres y madres disponen de más tiempo de permiso remunerado para sus cuidados".

"DUDÉ DE SI SEGUIR ADELANTE". La primera demandante tuvo a su hija sin pareja en septiembre de 2020 (el caso de Ourense) y decidió reclamar al INSS con el apoyo de la Asociación Madres Solteras por Elección. Después de haberle sido denegado el tiempo de permiso correspondiente al otro progenitor interpuso la demanda.

Una decisión, recoge el comunicado difundido por la asociación, "difícil de tomar y mantener" porque "no tenía ningún ejemplo previo, sólo la experiencia del País Vasco que había sido en segunda instancia. Era lanzarme sin esperanzas de conseguir nada. "Muchas veces dudé de si seguir adelante porque me estaba quitando un tiempo y una energía de los que no disponía", afirma.

La sentencia, dictada cuando ya se había reincorporado a su puesto de trabajo, la pilló desprevenida. "Nadie me avisó de que era una sentencia ejecutiva y que podía disfrutarla; tenía poco tiempo de decidir cuándo quería disfrutar de esas semanas, algo a lo que me arriesgué sin saber realmente cuál sería el final", traslada.

En ella se reconoce su derecho a "alargar las semanas que le corresponderían de haber otro progenitor, y ese presunto progenitor tendría 12 semanas aunque cuatro coincidieran con las de la madre".

"CLAMA AL CIELO". La segunda demandante, que fue madre en noviembre de 2020, también vio desestimada por parte del INSS su solicitud de disfrutar del permiso de paternidad. Un proceso que define como "ágil" hasta que llegó la sentencia favorable del juzgado vigués, ya que, según sostiene, "a partir de ahí todo han sido palos en las ruedas por parte de la administración, recurriendo, intentando que el periodo adicional concedido se superpusiese a la lactancia, pidiendo aclaraciones". En su sentencia se hace referencia a la dictada por el T.S.J. del País Vasco, en la que se describe como "discriminación" el no reconocimiento de este derecho. "Clama al cielo que esto no se haya llevado a ley hasta la fecha. Debería ser algo inmediato, las familias son diversas, siempre lo han sido, y esto necesita apoyo, compromiso y altas dosis de sentido común", ha dicho.

En la sentencia ejecutiva, aún habiendo sido recurrida, el juez determina que se ha de disfrutar del tiempo de maternidad adicional y del pago correspondiente, ya que no tendría sentido que tuviese que esperar a la sentencia firme para disfrutarlo. En caso de existir un fallo a favor, éste se vería desvirtuado, porque el hijo o hija a los que beneficia no volverá a tener 6, 7 u 8 meses.

AMBAS SENTENCIAS, A LA ESPERA DE RESOLUCIÓN DEL TSXG. Ambas sentencias han sido recurridas y están a la espera de la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La demandante ourensana se alegra de haber podido pasar con su hija su primer año de vida y añade que animaría a otras madres en su situación a hacer lo mismo. También la de Vigo considera que ha "merecido la pena".

En España, en 2020, la ley reconocía 16 semanas de permiso a la madre y 12 al segundo progenitor, cuatro de las cuales debían ser disfrutadas a continuación del nacimiento. A partir del 1 de enero de 2021 en las familias con dos progenitores, los dos pueden disfrutar de 16 semanas de permiso por nacimiento de hijo.