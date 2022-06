La sensación de calor va en aumento en una Galicia que ya pasó de los 35 grados el domingo

Aunque el grueso de Galicia se está librando de la ola de calor, lo cierto es que en la mitad sur de la comunidad el sol apretó este domingo hasta superar los 34 grados con solvencia en varios puntos como las localidades pontevedresas de Salceda de Caselas y Ponteareas o la ourensana de Verín, donde le mercurio subió a 35,4, según Aemet. Una situación que se espera que este lunes incluso pueda agravarse con mayor sensación de calor, según las previsiones.

#Galicia continuará na influencia anticiclónica☀️

🔹Nubes baixas polo norte e zonas do interior🌤️

🔹Ceo despexado en xeral☀️

🔹Nubes de evolución pola tarde🌤️

🔹Temperaturas en📈Máis de 30ºC no sur.

🔹Vento do nordés (forte no litoral norte).

Imaxe desde #Baiona pic.twitter.com/9mINBrAdIB