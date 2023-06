La semana arranca con lluvias y tormentas antes de la borrasca Óscar

Cerca de 30 provincias —entre ellas Lugo— de once comunidades autónomas estarán en riesgo por lluvias y tormentas este lunes, antes de la entrada este martes de la borrasca Óscar por Canarias. En concreto, estos fenómenos meteorológicos tendrán en alerta amarilla a Huesca, Teruel, Zaragoza, Asturias, Cantabria, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Barcelona, Girona, Lleida, Cáceres, Lugo, Ourense, Madrid, La Rioja, Castellón y Valencia.

Así, se espera que la situación de inestabilidad continúe afectando a la mayor parte de la Península, con intervalos nubosos, y nubosidad de evolución diurna que dejarán chubascos y tormentas casi generalizados sobre todo en el interior, donde pueden ser fuertes y con granizo. Ya el martes se sentirá en Canarias una extensa borrasca que generará un episodio de lluvias y vientos intensos.

Storm Oscar has been named by the Spanish Met Service @AEMET_Esp



Heavy rain and brisk winds are forecast across the Canary Islands this week, leading to the risk of large waves and localised flooding ⚠️ pic.twitter.com/XeTA56fbcm