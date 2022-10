La semana arranca con más lluvia tras un domingo en el que Beatrice causó cientos de incidencias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes precipitaciones localmente fuertes en Galicia, y también en Castilla y León podrían ser persistentes, que se podrán extender de forma más débil al Cantábrico, Aragón, Extremadura y Cataluña, mientras las temperaturas tenderán a subir en el sur peninsular.

Se prevén cielos nubosos o cubiertos en la vertiente atlántica peninsular, con precipitaciones en Galicia y extremo oeste de Castilla y León, que pueden llegar a ser localmente fuertes o persistentes en el oeste de la comunidad gallega.

En concreto, según MeteoGalicia, se espera una jornada de cielos parcialmente cubiertos, con chubascos que por la mañana se registrarán en el oeste de la comunidad y a partir del mediodía serán probables en cualquier punto. Las mínimas no tendrán cambios significativos y las máximas experimantarán ligeros ascensos. El viento soplará de componente sur, moderado en el litoral atlántico y flojo en el resto.

Cientos de incidencias en Galicia, un herido al menos en Mondariz por un árbol caídos, son parte de las incidencias provocadas por Beatrice, que golpea el país con viento, lluvia y olas de 8 metros. La mayoría de incidencias en Galicia se registraron en las Rías Baixas. Hubo caídas de árboles, embarcaciones a la deriva, coches dañados, tejados y letreros arrancados...

Carballeda de Valdeorras (Ourense) ha registrado este domingo vientos de casi 150 kilómetros por hora, los valores más altos de esta jornada de alerta por vientos y lluvias en Galicia. Las precipitaciones más abundantes han caído en Entrimo (Ourense) y en varios puntos de la provincia de Pontevedra.

As chuvias estanse a organizar en bandas aliñadas co vento. Un fenómeno curioso pero frecuente en #Galicia tras o paso dunha fronte con ventos do suroeste. Como vemos nas imaxes, nas bandas a chuvia é persistente, con ceos nubrados e onde non coincide, poucas nubes e chuvia. pic.twitter.com/61rrDfWV0H