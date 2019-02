A semana arranca con chuvascos ocasionais e neve aos 1.100 metros

A semana arrinca en Galicia con chuvascos ocasionais nun luns de ceos que alternarán nubes e claros, no que haberá alertas por ondas no litoral atlántico e a posibilidade de nevaradas a partires dos 1.100 metros en Lugo e Ourense.

En concreto, as costas de Pontevedra e A Coruña estarán este luns ata as 15.00 horas en alerta laranxa por ondas de entre cinco e seis metros, segundo informa MeteoGalicia.

A borrasca situada ao oeste de Irlanda envía cara a Galicia mar de fondo. Desde as 15.00 horas ata a medianoite as ondas serán de entre catro e cinco metros.

MeteoGalicia tamén prevé nivel de alerta amarelo por neve na montaña de Lugo e Ourense, por acumulacións de até cinco centímetros desde as 00.00 até as 06.00 horas do luns.

De feito, a cota de neve estará sobre os 1.100 metros e as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. Durante o martes Galicia quedará baixo o predominio da influencia anticiclónica e agárdanse días asollados polo menos ata o xoves.