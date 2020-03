O Ministerio de Educación e Formación Profesonal e os máximos reponsables educativos das comunidades autónomas acordaron este mércores celebrar a denominada Proba de Bacharelato de Acceso á Universidade (EBAU) entre o 22 de xuño e o 10 de xullo, permitindo que a convocatoria extraordinaria celébrese até o 10 de setembro.

Así o decidiron na reunión telemática da Conferencia Sectorial de Educación, presidida pola ministra de Educación e Formación Profesional, Isabel Celaá, e convocada para abordar a incidencia da crise do coronavirus no sector educativo, onde as clases presenciais están suspendidas desde fai máis dunha semana.

A semana pasada, os ministerios de Educación e de Universidades, as comunidades autónomas e os reitores acordaron aprazar os exames de Selectividade deste ano, previstos durante as primeiras semanas de xuño, após a interrupción da actividade docente polo coronavirus.

Con todo, as administracións educativas emprazáronse a buscar novas datas para as probas de acceso á universidade, que cada ano realizan máis de 200.000 estudantes en toda España.

No caso galego e con anterioridade á crise sanitaria, a selectividade estaba prevista entre o 9 e o 11 de xuño e entre o 7 e o 9 de xullo, na súa convocatoria extraordinaria. Co acordo adoptado este mércores e salvo esta última, que pasaría a setembro, as datas de celebración da ABAU non experimentarían un retraso acusado.