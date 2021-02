Seijas asegura que la ampliación del horario no "alivia" al comercio

El presidente de la Federación Galega del Comercio, José María Seijas, se ha quejado de que la ampliación de los horarios desde este miércoles no supone apenas "alivio" para el sector al mantenerse los cierres perimetrales de municipios.

No obstante, Seijas ha celebrado que es "bienvenida la medida" para añadir, a renglón seguido, que "no es solución al haber restricciones y cierres perimetrales de los ayuntamientos que impiden esa movilidad para hacer compras". Con todo, se ha mostrado partidario de "guardar estas precauciones para que de una vez por todas" se pueda "superar la pandemia".

Seijas ha demandado "liquidez" para los comerciantes a través de "ayudas directas que sean fáciles de acceder, que no haya que estar 15 días haciendo trámites porque sino van a llegar tarde y ya no serán necesarias".

"A la Xunta así se lo hemos transmitido, y por parte de los ayuntamientos hay que suprimir esos recibos (Ibi) hasta que todo se normalice. Al Gobierno central le reclamamos medidas específicas para el comercio, que de momento no hay nada claro, ni concreto", ha explicado.

En este sentido, José María Seijas apunta que continuará el "goteo" de cierres en Galicia de comercios ante la situación actual, con porcentajes mensuales que pueden ascender hasta el 20 por ciento.

"Cada vez estamos peor. Al no haber vida normal, no poder salir de casa, esto retrae las ventas. Llevamos un año con un tiempo cerrados, las ventas cayeron y la gente no tiene confianza", ha concluido.