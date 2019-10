Segundo trailer atrapado nunha vía galega culpa do GPS en menos de 48 horas

Un trailer alemán quedouse atrapado este mércores nunha vía secundaria do concello pontevedrés de Mos. Con este, xa son dous os vehículos de carga que se quedaron inmobilizados en Galicia debido ás indicacións do GPS en menos de 48 horas.

O outro é un camión con matrícula romanesa que o pasado martes quedou atrapado en Campobecerros, no municipio ourensán de Laza. Segundo confirmaron fontes da Garda Civil a Europa Press, este xoves estaba previsto que un guindastre axudase a saír ao trailer, que primeiro perforou tres das súas rodas e despois quedou embarrancado.

No novo caso está implicado un trailer alemán que transportaba vehículos fabricados en Vigo cara Valencia e que o mércores, preto das 17.00 horas, quedou atrapado nunha pista de Mos próxima á autovía A-55.

Segundo fontes da Policía Local do concello, o vehículo seguía indicacións do seu GPS, circulaba por unha estrada e dispúñase a cruzar baixo unha ponte. Con todo, ao chegar á zona o condutor deuse conta de que non podía facelo porque o camión superaba a altura de gálibo.

Nese momento, decidiu tomar unha vía secundaria que se atopaba á súa esquerda e que circulaba paralela á estrada principal. O problema xurdiu ao chegar a unha curva pronunciada que se atopa nunha pendente descendente.

Alí, o condutor non puido manobrar para continuar a marcha. De feito, tentou volver sobre a súa traxectoria de novo, pero tampouco foi posible pola carga que transportaba e a capacidade de xiro do camión.

Manobras

Foi un particular o que alertou á policía da situación, que se trasladou ata a zona e redirixiu o tráfico cara outros camiños xa que, segundo explicou un axente a Europa Press, había varias alternativas.



Non foi ata as 11.00 deste xoves o momento no que un guindastre conseguiu remolcar o trailer. De feito, durante a tarde de onte realizáronse varias actuacións, como descargar os vehículos e tentar saír marcha atrás, pero tampouco foi posible.