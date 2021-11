Segunda muerte por un accidente de tractor este puente en Galicia

Los servicios de emergencia han comunicado este lunes la muerte de un hombre tras volcar el tractor que manejaba y quedar atrapado bajo el mismo. Los hechos ocurrieron en el lugar de Rabal, en Oímbra (Ourense).

Pese a los esfuerzos del personal sanitario no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

