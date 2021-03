Seguimento desigual por sectores da folga convocada en Galicia por CIG e CUT

O seguimento da folga convocada en Galicia este 8 de marzo con motivo do día internacional da muller polas centrais CIG e CUT é desigual por sectores, segundo a información que manexan fontes sindicais consultadas por Europa Press.

Este 8 de marzo no que CC OO e UGT non convocan paros, o seguimento da folga á que chaman CIG e CUT é escaso en boa parte da administración pública, en ámbitos como sanidade, ensino e servizos de atención, nos que denuncian a "imposición" duns servizos mínimos "que impiden facer folga".

No ámbito privado, a CIG apunta a fábricas como a de Alonarti Vigo, na que "non entrou ningunha muller na quenda da mañá", e a outras industrias da comarca como Pescanova, Borgwarner, Plastic Omnium e Denso, con "un amplo seguimento".

Por outras zonas, de acordo cos datos desta organización, secundan a folga máis do 60% das traballadoras de Treves Pontevedra, mentres que nas plantas de Indipunt e Inditex de Narón, de Leite Celta Pontedeume e en varios centros de chamadas como Abante BPO de Lugo, Extel da Coruña e Unísono de Vigo o seguimento é "importante".

No comercio de alimentación e no téxtil, a incidencia é "menor que en anos anteriores", pero destacan as fontes sindicais que "si que se poden ver tendas pechadas" como a de Stradivarius da Praza de Lugo (A Coruña), a cafeteria Coremain de Compostela e do Eroski do centro comercial das Termas de Lugo, onde "o 90% das traballadoras non cooperativistas están en folga".

En canto ás residencias privadas, tamén apuntan a un seguimento "desigual" con datos como os da de Ferrol, na que o 75% das traballadoras que non están asignadas aos servizos mínimos foron á folga, mentres que nos centros de Laraxe e Narón a porcentaxe redúcese ao 30%.

De acordo coa infomación da CIG, a folga por este 8 de marzo "tamén rexistra un seguimento importante nalgunhas administracións locais".

Respecto diso, sinala ao concello de Mugardos, do que lembra que "hai dous anos pretendeuse conculcar o dereito á folga das traballadoras" e "hoxe rexístrase un 80% de seguimento do paro".

"ABUSIVOS SERVIZOS MÍNIMOS". As primeiras horas da "folga de mulleres" están marcadas, para a CIG, polos "abusivos servizos mínimos" en sectores como sanidade e o de coidados.

En calquera caso, piquetes da central percorreron de madrugada o polígono das Gándaras no Porriño, con paradas en Alonarti Envases e no Centro Industrial de Pescanova.