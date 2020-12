Segue o descenso de casos activos nas residencias de maiores de Galicia

O número de usuarios de residencias de maiores de Galicia infectados por coronavirus volveu a descender lixeiramente nun día, até situarse nos 411 maiores. O únicos cinco positivos novos detectados nas últimas horas se corresponden co xeriátrico San Antonio, en Beariz (Ourense), cuxo gromo aumenta até os 27 anciáns contaxiados.

Así figura no balance diario que este martes difundiu a Consellería de Política Social, que tamén recolle que sete usuarios de centros de maiores curaron. Concretamente, son tres na residencia San Salvador de Guntín, dous na Divina Pastora de Vilagarcía de Arousa, un en Domusvi Ribadumia e outro no Casón de Moeche.

Ademais, retiráronse do cómputo global outros dous usuarios falecidos da residencia San Cibrao de Cervo. Un deles figuraba no balance de vítimas deste luns como falecido no Hospital da Costa en Burela, mentres que o segundo correspóndese co deceso xa notificado o sábado neste mesmo centro sanitario.

Así, o balance total de anciáns de xeriátricos que continúan infectados baixou lixeiramente, até os 411. Destes, 116 son usuarios do Asilo Vilalba, que se mantén como principal foco en Galicia seguido do centro Vila do Conde de Gondomar, con 110.

Así mesmo, a residencia Pontevedra de Vilaboa conta con 41 maiores infectados, San Antonio de Beariz ten este martes 27 usuarios que deron positivo, mentres que en DoralResidencias de Mos hai 21.

Tamén hai maiores con covid en San Salvador de Guntín (19), DomusVi Ribadumia (16), en Soremay de Pontevedra (14), na San Cibrao de Cervo (11), en CRAPD Vigo II (8), en Ballesol de Vigo (6), no Apartamento Tutelado San Antonio de Beariz (5) e en Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume (4).

Con dous casos están Nosa Señora dos Miragres de Barbadás e o CRAPD Vigo I. Pola súa banda, teñen un caso a residencia de maiores Caranza-Ferrol, a DomusVi Ferrol, a San José de Narón, a DomusVi de Monforte, a Hermanos Prieto do Carballiño, Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia, Nosa Señora Valvanera de Cambados e a DomusVi de Vigo.

199 TRABALLADORES. En canto aos traballadores destes centros con coronavirus, o cómputo total se sitúa este martes en 199, despois de que se retirasen da listaxe un total de seis empregados por recibir a alta: dous no centro As Gándaras de Lugo, un en Meu Fogar de Taboada, un na residencia de Trabada, un na do Carballiño e outro nas Virtudes de Pontedeume.

No entanto, nas últimas horas sumáronse os positivos dun traballador da residencia Claudina Somoza da Coruña e outro da Santa Marta de Vigo.

Deste xeito, os centros con máis traballadores contaxiados son a residencia Vila do Conde de Gondomar, con 22; Asilo de Vilalba, con 21; Nosa Señora dos Miragres de Barbadás, con 18; Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, con 15; así como a DomusVi de Ribadumia e a residencia Pontevedra de Vilaboa, con 14 cada unha.

CENTROS DE DISCAPACIDADE. Pola súa banda, nos centros de discapacidade galegos rexístranse un total de 15 usuarios diagnosticados de covid-19. En concreto, hai oito na residencia San Vicente de Paúl de Lugo, seis en DoralResidencias de Mos e un no centro do Imserso en Bergondo.



O cómputo dos traballadores destes centros con coronavirus descende nun, até os nove, porque se notificara por erro un caso positivo na residencia Santa María de Ourense.

En canto ao resto, hai seis traballadores contaxiados en DoralResidencias de Mos e un en cada un dos seguintes: Souto de Leixa de Ferrol, San Vicente Paúl de Lugo e a residencia de Chapela.