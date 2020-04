El sector de las verbenas, abocado al precipicio

Las fiestas populares son para Galicia y para sus habitantes una parte fundamental de su esencia, historia, cultura y gastronomía. Sin embargo, la pandemia del coronavirus ha puesto en la cuerda floja a miles de romerías que cada año consiguen sentar en una misma mesa a personas que, pese a estar el resto del año a miles de kilómetros de distancia, no se pierden la fiesta de la aldea por nada en el mundo.

Y la posible cancelación de estas fiestas populares arrastrará consigo a un sector que vive únicamente de estos eventos, que concentran a una gran multitud de personas y que, posiblemente, sea el último en regresar a la normalidad. Así, los trabajadores de las orquestas y los feriantes ven ante sus ojos un futuro negro y, alguna de las fracciones más pesimistas llegan a augurar el cierre del sector, ya que irremediablemente un gran porcentaje de empresas no podrán levantarse de una crisis que, quizá, azote todavía con más fuerza a un sector que solo trabaja de abril a octubre y que depende de grandes concentraciones populares.

Es más, tal y como explica el pontevedrés Juan Vázquez, responsable de la orquesta Triunfo, antes de la declaración del estado de alarma las empresas del sector ya habían realizado una importante inversión para poner a punto todo el material para comenzar la temporada, que se vio truncada por el terremoto del coronavirus. La cantidad adelantada se destina tanto al mantenimiento de los equipos de luz y sonido como a los seguros pertinentes, una cantidad que difícilmente podrá ser recuperada si no se celebran las romerías.

"El varapalo va a ser grande". Así de contundente se muestra el presidente de la Asociación Galega de Orquestas, Manuel Fariña, que indica que "no sé si es dar el año por perdido o ser realistas. Nuestra temporada fuerte tendría que empezar el 15 de mayo y está claro que no va a ser así", y añade que "perderemos, seguramente, tres cuartos de temporada".

En Galicia hay alrededor de 12.000 familias que dependen directamente de las fiestas populares, entre gente del mundo del espectáculo, feriantes o puestos de comida rápida, entre otros. De entre ellos, 5.000 son trabajadores de orquestas, DJ o dúos musicales, y el 60% de ellos son de la provincia de Pontevedra. Concretamente, en la comunidad gallega hay unas 300 orquestas, 80 solo en territorio pontevedrés.

A estas cifras, habría que sumar la repercusión económica indirecta que generan las fiestas populares. Así, Víctor Antón, el gerente de Gaias Eventos, la agencia pontevedresa que engloba la mayor parte de orquestas y formaciones de Galicia, y propietario a su vez de la orquesta Marbella, recuerda que las romerías tienen una influencia directa en los negocios locales, y que probablemente se resientan con su cancelación.

ERTE.​ Si bien es cierto que el Gobierno estatal ha establecido el mecanismo del Erte para que los trabajadores puedan seguir cobrando en esta época de parálisis, la realidad es que a día de hoy solo 50 orquestas de las 300 totales de Galicia han podido acogerse a un Erte. Según explica Víctor Antón, la razón es que al tratarse de un sector estacional, muchas de estas empresas todavía no habían dado de alta a sus trabajadores. Así, la crisis "cogió a todo el mundo en el vestuario", lo que hace todavía más difícil la supervivencia del sector en estas condiciones.

Con todo, estos profesionales hacen hincapié en que lo más importante es la salud pública, pero piden, tanto al Gobierno estatal como autonómico que no se olviden de su peculiar situación, que los hace quizás todavía más vulnerables a la crisis; y que se adopten medidas para ayudarles a levantarse del más que probable desplome del sector. Y que la Administración no se olvide de que las orquestas y los feriantes, así como todos los trabajadores del mundo que rodea a las fiestas populares de Galicia, son el último eslabón de la desescalada, y previsiblemente de los más perjudicados.

Por ello, el presidente de la Asociación Galega de Orquestas demanda ayudas para salvar a la mayor cantidad de empresas posible, ya que "a todas va a ser imposible".

​José Manuel García. Sanxenxo

"Los bares y los comercios irán abriendo, ¿pero nosotros?"

José Manuel García es el portavoz de los feriantes de la zona de Sanxenxo. Explica que, como su familia, son muchas las que viven todo el año exclusivamente de los ingresos que obtienen de las fiestas populares, que se concentran fundamentalmente de abril a octubre. "íbamos a salir ahora de ruta. Teníamos todo arreglado, las revisiones pasadas y los seguros pagados. Alguno incluso pidió un préstamo para preparar todo para salir", indica.

Este sanxenxino, natural de Vilagarcía, lamenta que "los bares y los comercios irán abriendo, ¿pero qué va a pasar con nosotros? Necesitamos que alguien se acuerde de nosotros". Indica que si ya no pueden trabajar este año, ya no podrán hacerlo hasta abril del que viene. "¿De qué vamos a vivir?", se pregunta. Y anuncia que pedirán a la Xunta que tome cartas en el asunto.

Juan Vázquez. Pontevedra

"La previsión es que no se celebre ningún evento"

El pontevedrés Juan Vázquez es el gerente de la orquesta Triunfo. Al igual que miles de trabajadores del sector, da la campaña por perdida. "La previsión es que este año no se pueda celebrar ningún tipo de evento", lamenta el pontevedrés.

Y es que, aunque de momento solo se están cancelando las fiestas hasta el mes de mayo, asegura que la situación "no pinta bien", ya que se están ya suspendiendo grandes citas musicales, como O Son do Camiño. En su caso, los trabajadores de la orquesta Triunfo, once en total, han podido acogerse a un Erte.

Juan Vázquez explica que al dinero que dejarán de ingresar por la cancelación de los distintos eventos, se suma la inversión inicial que han tenido que realizar para el mantenimiento de los equipos, y que les será difícil recuperar. Con todo, espera que la situación mejore y que no tengan que lamentar grandes pérdidas.

Víctor Antón. Pontevedra

"Si esta campaña se pierde, el sector está tocado de muerte"

Víctor Antón, gerente de Gaias Eventos, una empresa ubicada en Pontevedra, destaca que en Galicia "somos un referente a nivel nacional del sector de las orquestas, con unas 300 orquestas, 80 solo en Pontevedra". Consciente de la repercusión tanto económica como social que las verbenas tienen en Galicia, pide que una vez esté superada la pandemia, que se valore la influencia que las fiestas populares tienen en todos los sectores de la sociedad.

Así, lamenta que "vamos a ser el único sector de la sociedad cuando se levante el estado de alarma que no podamos trabajar". Asimismo, señala que "si esta campaña se pierde, el sector está tocado de muerte, se va a ver abocado a un cierre", y augura un futuro negro, indicando que "se van a destruir el 80% de las empresas".