El sector de transporte de viajeros en Galicia amenaza con una huelga el día 31

Un centenar de trabajadores del sector de transporte de viajeros, convocados por CIG, CC OO y UGT, se han manifestado este jueves en Santiago para reivindicar una actualización de los salarios y denunciar el deterioro de la situación de seguridad en los autobuses. En declaraciones a los medios, los responsables sindicales, antes de la manifestación que ha ido desde la estación de autobuses hasta el Parlamento de Galicia, han indicado que está prevista una convocatoria de huelga en toda Galicia el próximo día 31 de marzo

El secretario de transporte de la CIG, Jesús Pastoriza, ha explicado que los sueldos "están congelados" en la provincia de Lugo desde 2017, mientras que en A Coruña, Pontevedra y Ourense no se actualizan desde 2020. En esta línea, los trabajadores han manifestado una situación "de precariedad y con convenios no respetados", así como "un deterioro evidente de las condiciones de seguridad porque los autobuses son muy viejos y no cumplen las condiciones".

Por ello, el coordinador de carreteras y transporte de CC OO en Galicia, Raúl Rodríguez, ha apuntado que en las asambleas se está preparando una convocatoria de huelga el próxima día 31 en toda Galicia. Así, ha detallado que la situación "no es fácil de resolver", pero es necesario que la patronal "se siente a negociar en serio".

REIVINDICACIONES SALARIALES

El responsable de carreteras de UGT-Galicia, Miguel Campos, ha recalcado "la pérdida de poder adquisitivo" del sector y ha denunciado que el salario "no se corresponde con horarios imposibles de conciliación y la responsabilidad que supone".

Campos ha señalado que esta situación afecta a las más de 4.000 personas que se dedican a este sector en Galicia y ha puntualizado que "compañeros que llevan 19 años trabajando tienen sueldos de 1.400 euros".

Sobre esto, Pastoriza ha puntualizado que la reivindicación del colectivo es que los salarios "se actualicen conforme al IPC real a nivel nacional de cada año, más un punto". Así, ha insistido en que A Coruña y Pontevedra "hay mesa, pero no se habla de nada" y que en Lugo y Ourense "ni siquiera se reúnen".

ACTITUD DE LA XUNTA

Asimismo, el secretario de transporte de la CIG ha criticado "la actitud" de la Xunta que es "responsable de la situación" y que "no atiende a denuncias y está ausente".

Pastoriza ha explicado que cuando la Xunta sacó los concursos "de una manera que permitía presentarse a UTEs que en el resto estado no se podía", lo que "creó un gran monopolio" y "destrozó el pequeño tejido empresarial de Galicia" . Así, ha remarcado que creen que "se hizo de forma ilegal" y es un tema que "ya está en los tribunales".