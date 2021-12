El sector del mejillón en Galicia emprenderá acciones legales para defender sus derechos

El sector mejillonero de Galicia ha acusado este miércoles a la Xunta de Galicia de estar conduciéndole "al abismo" con la orden, que está en periodo de exposición pública, de reservar zonas costeras para la extracción del percebe que quedan vedadas para la extracción de la mejilla, y ha asegurado que iniciará "todo tipo de reclamaciones por la vía judicial".

En un duro comunicado remitido por el Clúster del Mejillón, los representantes de las asociaciones del sector culpan a la Consellería del Mar de arruinar su futuro y no aceptan las soluciones que se les ofrece al considerarlas "claramente insuficientes".

Los mejilloneros ironizan con las expresiones "negociaciones" y "mano tendida" utilizadas por la Consellería del Mar y subrayan que las reuniones no sirven de nada si una de las partes acude a ellas decidida a no moverse en absoluto de su posición inicial.

Para las asociaciones del sector mejillonero, la resolución de la Xunta para ordenar el conflicto entre percebeiros y bateeiros es "incomprensible" y coloca al sector "ante un callejón sin salida", como la propia Consellería del Mar sabe.

Sólo así se explica que ahora esté ofreciendo "sorprendentemente" al sector bateeiro soluciones para "tratar inútilmente de paliar esta situación", como cuerdas más largas en las bateas, ampliación del plazo de extracción de la mejilla o polígonos de captación que el propio sector propuso hace años sin obtener respuesta alguna por parte de la Administración autonómica.

Estas novedades, que "ahora aparecen de forma sorprendente, como una especie de remedio paliativo", dice el comunicado, "pueden que no funcionen correctamente, pero incluso si lo hicieses, precisarían de un periodo de adaptación y rodaje. Es decir: se perderían una o dos temporadas, algo que ni ningún sector puede soportar".

Por todo ello, el sector señala que aceptará esta "regulación dañina" y recuerda que las concesiones de las que disfruta llevan aparejados unos derechos a los que no van a renunciar "porque de forma arbitraria se quiera favorecer a otro sector".

Añaden que no renunciarán a la recolección de mejilla en las rocas habituales y que no aceptarán intentos de "negociaciones parciales" con la intención de dividirlos.

"No renunciamos, es más, iniciamos todo tipo de reclamaciones en vía judicial, estando dispuestos a alcanzar cualquier instancia, incluso tribunales europeos".

Señalan, por último, las asociaciones del sector, que no quieren que todo lo anterior suene a amenazada ni a advertencia, pero que seguirán adelante mostrando las "contradicciones, injusticias y mentiras de este problema creado artificialmente".

APUESTA POR EL DIÁLOGO. Por su parte, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha resaltado este miércoles su apuesta por el diálogo para avanzar en la convivencia entre la extracción de mejilla y percebe, mientras la diputada del BNG Rosana Pérez ha criticado que no se haya alcanzado una solución al conflicto entre ambos sectores pese a que la normativa reguladora data del año 2000.

En respuesta a una interpelación del BNG durante el pleno del Parlamento de Galicia, celebrado este miércoles en el Pazo do Hórreo, la titular de Mar ha insistido en que la Xunta trabaja para garantizar una explotación sostenible de ambos recursos. Para ello, ha destacado la adopción de medidas como la delimitación de zonas para la extracción de mejilla decretada para esta campaña hasta la entrada en vigor de los planes de gestión plurianuales del percebe para el periodo 2022-2024, que están en proceso de tramitación.

Así, ha apuntado que estas medidas afectan al 16% del territorio del litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra con presencia de mejilla y ha resaltado que las zonas son similares a las de 2021, así como que la reserva de las mismas no afectó al abastecimiento del recurso. También ha subrayado la redacción de un borrador de orden para regular la extracción de mejilla en bancos naturales y su obtención en bateas.

Estos avances se trasladaron a ambos sectores en encuentros mantenidos desde 2020 y este año se celebraron seis sesiones de la Comisión del Mejillón. Quintana también ha recordado que la reciente reunión con representantes de asociaciones de productores de mejillón en la que la Xunta planteó un análisis de alegaciones a la orden que delimita las zonas de extracción de mejilla para su posible flexibilización.

Del mismo modo, ha apuntado que se propuso mantener la extracción todo el año o flexibilizar el número de cuerdas colectoras sin que se alcanzase un acuerdo por parte del sector al respecto. De hecho, ha señalado que solo solicitó retirar el artículo que permite delimitar las zonas de extracción, lo que ha advertido de que chocaría con la jurisprudencia vigente.

CRÍTICAS DEL BNG. A este respecto, Rosana Pérez ha considerado que "se houbese vontade política non sería necesario que ese punto figurase" en el articulado y ha asegurado "entender que o sector mexilloeiro se levantase da mesa" en la última reunión.

La diputada del Bloque se ha preguntado "onde estivo durante os últimos dous anos" la Xunta hasta el traslado de las propuestas abordadas en el último encuentro. Tras acusar a la conselleira de no adoptar una actitud de "mediación", ha reprobado que "cando non pasa nada séntase a esperar que pase" y ha lamentado que "non asuma as súas responsabilidades".

En este sentido, ha acusado a Quintana de "marcar unha liña" y buscar que "de aí non se mova ninguén" y se ha preguntado "onde están os resultados" de los estudios realizados mediante "centos de millóns de euros da propia Consellería para investigar modos de cultivo da mexilla fose do medio natural". Pérez ha insistido en que "un sector punteiro como o mexilloeiro non pode estar a expensas de que haxa maxilla nas pedras ou non".

Además, la diputada del Bloque ha afeado las "insuficientes" actuaciones de la Xunta en cuanto al saneamiento en las rías, lo que, a su juicio, conlleva que la actividad mejillonera "véxase afectada", y de cara a la renovación generacional.