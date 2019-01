O sector das ambulancias irá á folga o 8 de febreiro tras a ruptura das negociacións

O sector das ambulancias irá á folga a partir do próximo 8 de febreiro, uns paros que serán intermitentes e que, se non se chega a un acordo sobre o convenio, converteranse en folga indefinida a partir do 20 de marzo, despois de que a patronal, denunciaron, "rompese a negociación".

Segundo explicou, en declaracións aos medios, Jesús Pastoriza, da CIG, o sector, que leva "tres anos sen convenio", mantivo distintas reunións coa patronal para tratar de chegar a un acordo para un novo texto. A proposta dos empresarios era "rebaixar o convenio un 10%", algo ao que se opuxeron os traballadores.

Dada esta situación, a patronal propúxolles iniciar as negociacións de novo "de cero". Con todo, criticou Pastoriza, na última reunión á que foron convocados, retomaron "a proposta de rebaixar o convenio un 10%", o que consideran unha actitude que "rompe a mesa de negociación" tras "tres anos" de intentos por acordar un convenio.

Por iso, os traballadores rexistraron este luns na Xunta o seu calendario de folga, que será intermitente entre os días 8 a 11 de febreiro, 18 a 24 do mesmo mes e do 4 ao 10 de marzo. Se non hai avances antes, a partir do 20 de marzo a folga será "indefinida".

CULPAN Á XUNTA. Tras pedir "desculpas" aos posibles usuarios afectados por estes paros, Óscar Vázquez, de UXT, asegurou que a patronal non lles deixa "outra saída" que ir á folga, tras "descolgarse" das negociacións "cunha proposta de recorte do 10% e coa posibilidade mesmo de falta de pagamentos a partir de marzo".

En relación a este conflito, Óscar Vázquez explicou que os traballadores fan "responsables desta situación tanto aos empresarios, que foron á baixa nos concursos rebaixando o orzamento de saída", como "á administración pública", porque "licitou uns concursos a sabendas de que os orzamentos eran insuficientes para cubrir os salarios dos traballadores".

Na mesma liña, Jesús Pastoriza acusou á Xunta de estar "absolutamente desaparecida". "Nin nos recibe, non sabemos nada dela, e é a primeira culpable de todo isto cando no seu momento sacou a concurso contratos por baixo de custo, e a patronal foi aínda máis por baixo", criticou.

Paralelamente, explicou o representante da CIG, nos últimos dous anos a cantidade de servizos que se fan "creceu un 20 por cento", o que implica que "hai un 20 por cento máis de traballo coa mesma cadro".

A situación laboral dos empregados, explicou Pastoriza, se exemplifica en que, mentres a media de baixas laborais en Galicia é do 5%, neste sector crece até o 13%, sobre todo por cuestións musculoesqueléticas.

Finalmente, Pedro Beade, de CC OO lembrou que a finais de ano renovaranse as concesións galegas, polo que os traballadores necesitan "ter un convenio que garanta" as súas condicións laborais de cara ao futuro. "Se non, resignámonos a estar 10 anos sen subida salarial e sen novo convenio", explicou.