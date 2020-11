La secretaria del PSOE de A Coruña dice que la alcaldesa aportó "0 euros" al partido y ella 3.500

La secretaria general de la Agrupación Socialista Coruñesa, Eva Martínez Acón, ha defendido sus aportaciones al partido desde que tomó posesión como concejala y hasta el día 10 —cuando le fueron retiradas sus competencias de gobierno—, frente al abono de "cero euros" que asegura que han realizado la alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz municipal, José Manuel Lage.

En un comunicado, afirma que "la cuantía total de sus aportaciones al partido en los 16 meses desde que tomó posesión como concejala ascienden a 3.500 euros". "En ese tiempo, tanto la alcaldesa como el portavoz municipal abonaron cero euros a la organización".

En concreto, señala que la cuota mensual correspondiente a sus ingresos públicos como concejala en A Coruña con dedicación exclusiva, de 59.000 euros anuales, "se estima en 243".

A mayores, Eva Martínez Acón apunta que, además de los importes que ingresó al partido por la vía de las cuotas, adelantó un pago "por importe total de 359 euros". "Tal y como se puede acreditar con facturas, para el mantenimiento del dominio web, la cuota anual de la plataforma Zoom y material de prevención frente a la covid para la agrupación".

"En cambio, la primera aportación de la alcaldesa desde su llegada al cargo ha sido de 300 euros", el mismo día, sostiene, en el que a Acón le comunicó su cese, el pasado 10 de noviembre. Además, añade que hasta la crisis municipal, "los únicos que han realizado aportaciones al partido" han sido los concejales Jesús Celemín y Diana Sobral, además de Acón, según argumenta ella misma.

"He abonado 3.500 euros del total de 3.888 euros que me corresponden y esa diferencia se explica en base a los adelantos que he realizado y que ahora tengo que regularizar", concluye.

El PSdeG niega una ruptura con el gobierno local pero exige a los ediles respeto "a las normas del partido"

El vicesecretario general del PSdeG, Pablo Arangüena, negó este miércoles que exista una "ruptura" con el gobierno local de A Coruña pero exigió a los concejales que respeten "la ética y la normativa". "La verdad es que durante 16 meses una serie de cargos públicos coruñeses incumplieron con sus aportaciones al partido", dijo en rueda de prensa.



Después de que Eva Martínez Acón —próxima a la dirección del PSdeG— fuese apartada de sus responsabilidades en el gobierno municipal por la alcaldesa, Arangüena compareció en la Agrupación Socialista Coruñesa, donde volvió a vincular el hecho de que esta concejala exigiese las aportaciones adeudadas por los integrantes del gobierno local con su destitución.



Aunque negó que el partido se posicione con ninguna parte del conflicto, el número dos del PSdeG rechazó las acusaciones de dejación de funciones hechas por Inés Rey a la edil al asegurar que Martínez Acón "es conocida por ser enormemente trabajadora" y "honesta". Así, destacó que "nunca vivió de la política" y lamentó el "escarnio público" al que ha sido sometida dijo, "por intentar que se cumplan las normas".



Respuesta desde el gobierno local

Inés Rey, por su parte, rechazó pronunciarse sobre "cuestiones relativas al ámbito interno" del partido tras ser preguntada en una rueda de prensa. "Hay otros foros para dirimir estas cuestiones", dijo.



En esa línea, el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, que comparecía junto a la alcaldesa, también descartó hablar de asuntos internos. Defendió que el gobierno local "está dedicado a resolver problemas de ciudadanos", aunque después aconsejó a los que sí que tratan estas cuestiones que "hagan su trabajo. "Los que hablan harían bien en hacer oposición a Núñez Feijóo y hacer su trabajo allí donde fueron elegidos para hacerlo", señaló.



Conflicto

El conflicto abierto entre los socialistas coruñeses se enmarca en un contexto de enfrentamientos entre partidarios de la dirección del PSdeG, como la propia Martínez Acón, y socialistas afines al aparato provincial, del que forma parte el propio portavoz municipal como secretario de Organización.