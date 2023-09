"Sea quien sea el futuro presidente, no permitiré desigualdades entre comunidades"

Arranca el curso político con la convocatoria de las autonómicas pendiente de la situación del país y de la evolución de los proyectos claves para Galicia, pero sobre todo pendiente de la investidura del próximo presidente del Gobierno.

En el acto político del PP en Soutomaior, si algo quedó claro es que la investidura de Feijóo parece complicada. ¿Qué espera que suceda?

Yo creo que el PP retomó los ánimos. Si se ven las elecciones generales, claramente fue un gran resultado para el PP respecto a lo que habíamos tenido en las últimas. No era el soñado porque esperábamos poder gobernar sin todas las dudas que hay ahora. Pero tras ese impacto inicial me parece que el ambiente es ahora mucho mejor. Por supuesto que Soutomaior no hubiera sido lo mismo si faltaran unos días para la investidura de Núñez Feijóo, pero comparado con los días posteriores a las elecciones creo que el partido y su líder están muy centrados en hacer lo mejor para el país.

Pero la investidura está difícil...

Primero quiero decir que estoy muy contento de que Feijóo lo intente. Creo que es lo que había que hacer y creo que el Rey hizo lo correcto. Feijóo ganó las elecciones y a día de hoy ningún candidato, empezando por Sánchez, tiene asegurada la investidura. Feijóo hace lo correcto intentando, salvo con Bildu, hablar con todo el mundo. Acaba de hablar ya con Sánchez y creo que le hizo una propuesta que lo descolocó bastante. Tengo para mí que muchísima gente, desde luego los votantes del PP pero también los votantes de otros partidos, incluido el PSOE, creen que es una buena propuesta. Esta estrategia del PSOE de intentar hacer ver que Feijóo no tiene ningún derecho a presentarse, en realidad trata de ocultar que Feijóo fue el que le ganó las elecciones a Pedro Sánchez.

¿Qué le ha trasladado usted a Feijóo en esa ronda de contactos con los presidentes autonómicos?

Le he pedido lo mismo que le estaba pidiendo a Sánchez y sigue pendiente. Tengo más seguridad, por muchas razones, de que si se las pedimos a Núñez Feijóo acabarán siendo realidad y además en los menores plazos posibles. Si al final el presidente es Pedro Sánchez, a mí no me quedará otra que seguir proponiendo exactamente lo mismo y haciendo lo posible para que se cumpla. Pero sea quien sea el futuro presidente, no permitiré desigualdades entre las comunidades autónomas.

Voces del PP no ven oportuno que se busque el apoyo de Junts...

Empezando por algunos representantes significados del partido en Cataluña. Sinceramente no lo entiendo. Feijóo tiene que intentar buscar apoyos. Lo he dicho en mi partido: escuchar no es ceder. Y el líder del PP sabe hablar con Junts teniendo clarísimo cuáles son las líneas rojas que en ningún caso se van a traspasar, al contrario de lo que hace Sánchez, al que le da exactamente igual todo con tal de que le voten.

A Feijóo le faltan cuatro votos. ¿Es inamovible la posición del PNV?

Me cuesta entenderla. En realidad el PNV está pensando en las elecciones autonómicas vascas y en los pactos a los que pueda llegar. Y creo que se están equivocando, porque saben que los compromisos a los que llegarían con Feijóo se iban a cumplir sin ninguna duda, mientras que los compromisos a los que se llega con Pedro Sánchez normalmente son incumplidos. Y después, ser un compañero más de viaje del partido socialista los empuja a una mayor irrelevancia desde el punto de vista electoral.

Se habló incluso de repetir un tamayazo. ¿Le parece normal?

Olvidamos muy rápido, pero ya el PSOE en la última investidura tuvo votos diferentes de sus diputados. Hubo algunos que votaron una cosa y otros que siguieron el no es no de Pedro Sánchez, desobedeciendo el mandato oficial del partido, que era permitir la investidura. Ahora lo único que ha hecho el PP es expresar en voz alta lo que muchísima gente piensa. Estoy seguro de que muchos diputados socialistas están pensando que volver a ponerlo todo en manos de partidos independentistas no es lo que habría que hacer.

Pero eso no ayuda a la hora de que Feijóo y Sánchez hablen de posibles pactos de Estado...

Es que aquí da la sensación de que hubo una mayoría progresista cuando no es así. Pedro Sánchez lo mete todo en esa denominación y le importa muy poco lo que piensen en realidad aquellos con los que quiere pactar. Allá ellos, pero creo que deberían escuchar muy atentamente lo que Feijóo les quiera plantear.

¿Qué problema le ve a la posible concesión de una amnistía?

Ya vemos cómo se está haciendo esto: primero vamos a decir que sí y luego vamos a ver cómo. Para Sánchez el concepto de la Constitución y la normativa siempre es amoldable a su percepción. El problema es que hay cosas que no caben en la Constitución o en el ordenamiento y no se pueden hacer caber por intereses personales.

La posición del PP respecto a Vox obstaculiza el entendimiento con otras fuerzas políticas. ¿Cómo debería el PP enfocar este asunto?

Primero, esto de Vox es un fenómeno bastante desconocido en Galicia. Y me alegro mucho de que aquí confíe en nosotros mucha gente que en otras comunidades opta por Vox. Me niego a admitir que tengamos que estar dando siempre explicaciones de por qué pactamos con Vox y, en cambio, sea normal pactar con partidos que son, en mi opinión, mucho más radicales y probablemente mucho más deseosos de romper con la Constitución. Esto es un mantra de la izquierda en el que parece que nosotros siempre tenemos que dar explicaciones y ellos pueden hacer lo que sea. Dicho esto, es una evidencia que nosotros hemos constituido gobiernos autonómicos y municipales con Vox y por lo tanto es una relación que habrá que normalizar.

¿Qué ha cambiado en el PP gallego con el estilo Rueda?

Más que de cambiar yo hablaría de permanecer. Permanecen esas expectativas electorales fuertes porque sigue habiendo un partido unido. Es verdad que ha cambiado el liderazgo. Y podría haber sido muy complicado o convertirse en una oportunidad. Sinceramente, creo que se convirtió en una oportunidad. Hemos demostrado que supimos hacer esa transición.

Hubo cambios de líderes provinciales en Ourense y Pontevedra, ¿cómo valora esa situación?

En Pontevedra muy positivamente. Conseguimos la Diputación. Ahora tenemos que consolidar los resultados, que es también una enorme responsabilidad. Luis López, Lugués, puede construir un liderazgo fuerte. Y en Ourense algunos creían que había cambios que nunca se podían producir o que si se producían serían muy traumáticos, y se ha producido un cambio en la presidencia de la Diputación que creo que ha sido ejemplar. Todo el mundo ahora mismo ha entendido ese cambio, empezando por los principales afectados. Creo que Luis Menor será un magnífico presidente de la Diputación.

¿Cuándo convocará elecciones autonómicas?

Yo sabía que íbamos a tener un buen resultado en las generales y probablemente si hubiéramos convocado cuando lo hizo Pedro Sánchez ahora tendríamos cuatro años por delante con mayoría absoluta. Pero en la situación de incertidumbre política actual, donde hay muchas incertezas y donde nadie está gestionando, Galicia tiene que hacer precisamente todo lo contrario. Y lo primero que toca es gobernar y no estar pensando todos los días en la fecha de las elecciones. Tampoco voy a marcar la fecha electoral gallega en función de lo que decida el presidente de Euskadi que le conviene más a él solo para hacer coincidir nuestras elecciones con las vascas. Si algo se aprecia de la gestión del Gobierno gallego es que aportamos estabilidad y certeza.

¿Agotará la legislatura?

Las voy a convocar cuando crea que es el momento más conveniente para Galicia, por estabilidad, por proyectos más o menos finalizados, y por acompasarlas a todo lo que está pasando a nivel general. Si yo las convocara ahora, estaría multiplicando ese efecto de inestabilidad y quiero todo lo contrario.

¿A quién prefiere como rival político en el PSOE, a Besteiro, Caballero, Miñones, Formoso...?

(Sonríe). Esa pregunta debería hacérsela al partido socialista, que debería decir si a alguien le gustaría ser candidato a los comicios autonómicos, porque mi impresión es que no le gusta a nadie. Excepto Caballero, que ya fue candidato y sabemos el resultado, el resto de los posibles aspirantes lo que están haciendo es todo posible para no ser nominados. Esto normalmente responde a unas muy bajas expectativas electorales. Un partido que no es capaz ni de organizarse para hacer unas primarias es un partido con una situación interna muy complicada.

¿Ve imposible un contra-sorpasso del PSdeG al BNG?

Mi deber es sacar la mayoría suficiente para poder seguir gobernando. Cómo se repartan los escaños el resto de partidos lo dejo para ellos. ¿Su pronóstico para el BNG? Recuerdo lo que decía el Bloque cuando se convocaron las generales: iban a tener grupo propio en el Parlamento con al menos cinco diputados. Luego alguien les debió dar un baño de realismo y ya no hablaban de grupo propio, sino de grupo importante. Al final, de 23 diputados que se eligieron, nosotros hemos tenido 13 y el BNG uno. Por lo tanto, el Bloque está en un estado de shock y probablemente un poco más de humildad en política y un poco más de realismo no nos viene mal a nadie.

¿Cómo cree que puede alterar los equilibrios políticos la irrupción de Sumar en las autonómicas?

Es verdad que Sumar ha logrado dos diputados en las elecciones generales y que se plantea ahora presentarse a las autonómicas. No creo que le haga mucha o ninguna gracia ni al Partido Socialista, ni al Bloque, porque compite en su mismo espectro. No tengo ninguna duda de que supone un problema añadido a las expectativas electorales de los dos partidos que tenemos en Galicia en la oposición.

Alfonso Rueda. NACHO SANTÁS

"Exploraremos seguir profundizando en la senda de las rebajas y los beneficios fiscales"

Usted se ha quejado mucho del trato de castigo que dice que el Gobierno central ha ejercido con Galicia. Les ha acusado incluso de querer golpear a Feijóo en el rostro de esta comunidad autónoma. Ahora es el líder del PP quien advierte que otro nuevo Gobierno de Sánchez acentuaría las diferencias entre comunidades por el precio a pagar frente a los independentismos. ¿En qué posición cree que quedaría Galicia ante ese escenario y qué haría usted para evitar posibles consecuencias negativas?

Espero que Feijóo sea investido presidente y se acaben estos agravios. Me gustaría decir que no los hay, pero yo estuve hace un año con Pedro Sánchez en la Moncloa y de todo aquello a lo que se comprometió no se ha hecho absolutamente nada. Le advertí a Feijóo que si Sánchez le concediese a Galicia todo lo que estamos pidiendo se lo reconocería públicamente y él me dijo que era lo que tenía que hacer. El problema es que todo sigue pendiente y con una falta de información absoluta.

Sea concreto...

No sé cómo está la llegada de la alta velocidad, nos enteramos siempre a posteriori de cómo va la reconstrucción del viaducto en O Cebreiro, no tenemos ni idea de cómo está la tramitación de nuestros grandes proyectos a incluir en los fondos Next Generation y de eso dependen mucha riqueza y muchos empleos.

¿Está en riesgo el proyecto de Altri?

Es evidente que sí. Y parece increíble que un proyecto tan maduro, donde va a haber una aportación privada tan importante, a día de hoy siga como al principio. El nuevo ministro de Industria me pidió en plena campaña de las municipales que no hiciera sangre con este tema para sacarlo del debate, y que inmediatamente después de las elecciones nos pondríamos con ello. Pasaron las elecciones y no supe nada. Intenté hablar con él y no fui capaz. Le remití una carta y me contestó generalidades absolutas y ninguna referencia a Altri. Es el proyecto más potente ahora mismo y uno de los más transformadores de los que hay previstos... pero hay más.

¿Cuáles?

Todo lo que tiene que ver con la automoción. En un mundo tan competitivo y con una multinacional tan grande como Stellantis, parece increíble que sigamos esperando. Hubo un Perte fallido en la automoción. Nos anunciaron otro que lo daban como inminente hace un año y seguimos esperando. Lógicamente, las ayudas de estado son un elemento decisivo para muchas grandes multinacionales a la hora de pensar dónde se siguen estableciendo, dónde se consolidan y dónde no. Luego tenemos una serie de proyectos en la zona de As Pontes que son fundamentales y que también van a necesitar de fondos europeos. Y a estas alturas deberíamos estar constatando la llegada a las pymes de esa lluvia de millones que prometieron, pero si se le pregunta a cualquier autónomo le dirán que no han visto nada.

¿Qué futuro le pronostica a Ence en Pontevedra?

Ence ha dicho que lo que quiere es estabilizarse y seguir creciendo y creando puestos de trabajo. Espero que este tema se saque del debate político. Ya ha habido pronunciamientos judiciales suficientemente categóricos y lo que yo pido es que se deje trabajar a las empresas que quieren crear riqueza y puestos de trabajo.

¿Qué opina del futuro de Alcoa?

Hasta ahora hay cierta paz social pero hay que tomar decisiones. Hay unos plazos que se van cumpliendo, pero ahí hay que retomar la actividad. La Xunta está cumpliendosu parte. Pero el gran problema de Alcoa, que es el precio de la energía como industria electrointensiva, no lo podemos arreglar nosotros. Es otra cosa que les pedimos a los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez.

Lo que sí toca ahora son los presupuestos de 2024, que además será año electoral en Galicia. ¿Qué novedades habrá en las cuentas gallegas?

Ahora mismo podría decir que no podemos hacer el presupuesto porque no tenemos ni idea de algo tan importante como saber cuál es el techo de gasto o saber cuáles van a ser las transferencias desde el Estado a Galicia. Son las consecuencias de esa falta de gestión y de esa provisionalidad en la que el Gobierno lleva meses. Y sabiendo estos pactos semiclandestinos a los que están intentando llegar para la investidura es muy sospechoso que no nos digan de cuánto dinero vamos a disponer. Aún así, nuestro deber es intentar hacer los presupuestos. Serán, como siempre, realistas. Vamos a garantizar que el gasto sanitario siga creciendo, vamos a blindar las ayudas sociales, garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y completar las anualidades de inversiones muy importantes que están en marcha, además de intentar hacer algo nuevo.

¿Subirán los impuestos?

Nosotros somos un Gobierno que no sube los impuestos, es decir, no vamos a aumentar ningún impuesto y lo que vamos a intentar es, primero, mantener las rebajas que ya están en vigor, que suponen cientos de millones de euros de ahorro para los gallegos. Y después me gustaría también, si puede ser, seguir profundizando en esta senda de beneficios fiscales y de rebajas. Pero debo ser prudente, porque para eso ayudaría muchísimo saber realmente de qué recursos vamos a disponer. Ahora nos vendrá muy bien el pulmón financiero del que disponemos por no haber acudido al sistema de endeudamiento, eso que tanto nos criticaron.

¿Cuáles serán los proyectos claves en Galicia la próxima legislatura?

Primero, por urgencia, todos los que están esperando financiación de los fondos Next Generation, que son proyectos tractores, que van a estructurar las zonas donde se van a instalar y que crearán muchísimos puestos de trabajo. Luego hay que definir las grandes infraestructuras de Galicia. No puede ser que sigamos sin saber cuando realmente va a llegar el tren de alta velocidad, o sin tener certezas sobre la financiación de las autovías. No puede ser que no sepamos nada del corredor atlántico o que no se defina la conexión con Portugal. También está el tema de la financiación autonómica. Exigiré que nos sentemos todos juntos, porque si no nos darán algo ya cocinado y saldremos perdiendo. Después, las reformas estructurales en el ámbito sanitario que siguen pendientes, porque este gobierno no ha entendido nada. Pero si quiere que se lo resuma en uno nada más, mi prioridad va a ser, si finalmente es investido Pedro Sánchez, estar muy vigilante para que no haya desigualdades entre comunidades autónomas, porque vistos los antecedentes las comunidades que saldrían perdiendo serían comunidades como Galicia. Y eso no lo puedo permitir.

¿Qué pasará con la titularidad de la autopista gallega?

Estamos de acuerdo todos. Pero después de una tramitación farragosa y lenta, el partido socialista como grupo hizo todo lo posible en el Congreso para que esto fuese lo más lento posible y, cuando ya no había quedado más remedio y había que tomar una decisión dijo que no la quería traspasar. Yo dije antes de las elecciones generales que si Alberto Núñez Feijóo era presidente, esta era una de las primeras cosas que le iba a pedir porque ya estaba todo hecho y sería incomprensible que dijera que no. Seguiré intentándolo.

Caso Rubiales

Más allá del concepto que tenga usted de Luis Rubiales, ¿vio una agresión sexual en el famoso beso a Jenni Hermoso?

Yo lo que vi fue una actitud verdaderamente impresentable. Eso no debió suceder y tampoco las declaraciones posteriores ni esas ruedas de prensa y todo eso. Probablemente Rubiales se haría un favor a sí mismo si desapareciera de la gestión pública y de la escena pública, aunque me temo que no sea capaz de verlo. Está todo el país hablando de esto cuando hemos ganado un Mundial de fútbol femenimo importantísimo para el deporte y para España. Sinceramente, creo que las jugadoras no se merecen este escándalo.