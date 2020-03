Sanxenxo pide evitar la "histeria" ante la llegada de madrileños

La alcaldesa accidental de Sanxenxo, María Deza, ha pedido este viernes a los ciudadanos que "no incurran en histerias" ante la llegada de madrileños al municipio, en donde muchos de ellos tienen fijada su segunda residencia.

En declaraciones a Efe, Deza ha explicado que la alarma que se está generando a través de redes sociales "no es buena para nadie".

E haberá máis se non se pecha Madrid, e os irresponsables que veñen de alí, vanse de bares por Sanxenxo, etc.

Por favor, tomade medidas!! Que se pechen discotecas e demáis, e que se multe a xente que ven de fóra e non se queda na casa.#cerradmadrid ya #sanxenxo #estadodealarma