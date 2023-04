Sanxenxo espera al rey emérito: de las "altas expectativas" al "visitante normal"

Aunque no existe ninguna confirmación oficial sobre la próxima visita del rey emérito a Sanxenxo, prevista entre este miércoles y el día 23, el nombre de Juan Carlos I resuena en cada terraza, plaza y establecimiento del municipio. A pesar de que su regreso a España en mayo de 2022, tras 655 días retirado en Abu Dabi, ya había acaparado todas las miradas, el efecto Juan Carlos I se repite casi un año después de su última visita. Para el sector hostelero, su presencia en el municipio es un incentivo más a la demanda que suele llegar de la mano de la regata y del "buen tiempo", especialmente entre los locales que se encuentran bajo la influencia del puerto deportivo.

Diego Cacabelos. Hostelero



A nosotros siempre nos viene bien que venga. Tiene fans y gente que no lo acepta, pero quieras o no, vienen a verlo"

Así lo explica desde La Jamonería Charra Iván Collazo, quien deposita unas "altas expectativas" en los beneficios económicos de este fin de semana. "La gente viene por el marisco, el buen tiempo y las playas. El rey trae algo más de gente, periodistas y aficionados a la regata y siempre se agradece, hay algo más de movimiento, pero no solo es por eso", asegura. En la misma línea, desde Salgadoiro, Diego Cacabelos explica que "a nosotros siempre nos viene bien que venga. Tiene fans y gente que no lo acepta, pero quieras o no la gente viene a verlo. Yo soy de los que le da igual, que haga lo que quiera, siempre que nos venga bien".

Irma Huelga. Vecina



Desde que viene los precios se salen de madre y la gente que vive aquí todo el año tiene que buscar piso en las afueras"

A pie de calle, la opinión está dividida con una mayoría de vecinos y vecinas de mediana edad que, como Santiago Baleirón, acogen la visita con "alegría. La pena es que no venga más a menudo, en este pueblo es bien recibido", dice. Antiguos empresarios como Javier Abal, llevan toda la vida conviviendo con las estancias de Juan Carlos I en el municipio. "Aquí siempre vino. Yo me dediqué al negocio inmobiliario durante 50 años, cuando aún Sanxenxo no era nada, y para mí ha sido muy positivo", afirma. En este sentido, la generación más joven representada por Irma Huelga explica que "aunque me gusta la realeza, es verdad que desde que viene los precios se salen de madre, y la gente que vive aquí todo el año tiene que buscar pisos y casas en las afueras".

Iván Collazo. Hostelero



El rey trae algo más de gente, periodistas y aficionados a la regata. Hay más movimiento, pero no solo es por eso"

Para Juan Manuel Pazos, el rey emérito "es un hombre que pasa desapercibido, antes venía una semana al mes y nadie se enteraba. Hace negocio, con él viene gente y mueve interés, es un visitante normal", mientras que Amalia González asegura que "no me interesa que venga ese tipo de gente a nuestro pueblo". Por su parte, Lucrecia Becerra manifiesta que "a mí me parece muy bien. Todo el que venga a este pueblo es bienvenido".

Javier Abal. Empresario

Aquí siempre vino. Yo me dediqué al negocio inmobiliario cuando aún Sanxenxo no era nada y para mí ha sido positivo"



En el pantalán del Real Club Náutico, que apura los preparativos para acoger la regata, el Bribón fondea tras su puesta a punto, que incluyó el cambio del mástil, y la presencia policial es una constante en la zona, si bien desde el Gobierno local apuntaron que no existe "ningún operativo especial".

Galiza Nova:

"Juan Carlos I é un rei corrupto"