Sanxenxo descarta el desalojo del edificio en el que se derrumbó el balcón

Vecinos y visitantes de Sanxenxo se despertaron en la mañana de este jueves con el que es el accidente más grave registrado este verano en el municipio, y que dejó conmocionado, sobre todo, al vecindario de la Avenida de Madrid, donde en torno de la 1.00 hora de la madrugada de este jueves la barandilla de un balcón de piedra de un primer piso del edificio situado en el número 78 cedió, precipitando con ella al patio de luces a cuatro jóvenes de 18 y 19 años, todos ellos procedentes de Madrid, que se encontraban consumiendo bebidas en ese momento, apoyados en la misma.

A causa del impacto contra el suelo embaldosado del patio, todos ellos resultaron heridos, y tres fueron ingresados en el Hospital Clínico Universitario de Santiago y en el Hospital Montecelo, con uno de ellos muy grave. A pesar de ello, en las horas siguientes, el Concello descartó la necesidad de desalojar el edificio, que data del año 1989.

Edificio donde tuvieron lugar los hechos. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Los cuatro jóvenes afectados por el accidente forman parte de un grupo de ocho, de los que uno de ellos, según explicaron fuentes municipales, es el propietario del piso situado en el edificio número 78 de la Avenida de Madrid. Desde el Gobierno local y los servicios de emergencias del 112 y el 061 manifestaron que uno de ellos, de 18 años, con iniciales R. U. B., fue dado de alta al momento tras ser atendido en el PAC de Baltar, mientras que el joven que se encuentra más grave, A.L.M., también de 18 años, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del CHUS. Por su parte, P. F. A, y M. C. D., de 19 años, se encuentran actualmente en el Hospital Montecelo de Pontevedra fuera de peligro, con diversos traumatismos y contusiones en la cabeza y el costado, aunque su pronóstico es reservado.

El suceso, que despertó cierta alarma entre la comunidad de vecinos, hizo necesaria la intervención de los técnicos municipales, con el arquitecto municipal a la cabeza, en el lugar al que también acudió durante la mañana de este jueves el alcalde, Telmo Martín, junto a varios efectivos de la Policía Local y de Emerxencias, con el objetivo de revisar el inmueble.

En este sentido, tal y como explicó Martín, esta revisión inicial permitió valorar la necesidad de un posible desalojo, si bien, "despois de revisar non soamente o balcón que lamentablemente cedeu, senón todos os demais, xa que hai varios no edificio que son iguais, o arquitecto conclúe que non é necesario", si bien habrá que revisar en profundidad todos y cada uno de los balcones del inmueble para evitar que un suceso así se repita.

Patio al que cayeron los jóvenes. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

En este sentido, el Concello ya dio instrucciones verbales a la comunidad de propietarios para proceder a la revisión entre la jornada de hoy y la del lunes, si bien también se procederá a notificar al vecindario de forma escrita, dado que muchos de los propietarios no se encuentran actualmente en el edificio. A pesar de ello, aclaró el alcalde, este tipo de revisiones "corresponden ás comunidades. Este é un edificio do ano 89 e naquelas datas as medidas de seguridade non eran coma as de agora. Se alguén ten un piso e ve que o seu balcón está mal, o que ten que facer é aseguralo. Agora, desde o Concello a nosa preocupación é que aos outros poida pasarlles o mesmo", manifestó el alcalde, que durante la madrugada del jueves mantuvo contacto con la familia del joven que se encuentra más grave, y quiso enviar un mensaje de apoyo y ánimo a todas las víctimas del accidente.

"Hacia la una escuchamos un golpe y llamamos a emergencias"

"¿Qué me dices?", decía sorprendida una turista de Sanxenxo tras enterarse de la tragedia ocurrida en el municipio durante la mañana de este jueves. Mientras que a algunos vecinos y visitantes les pasó desapercibido lo ocurrido y paseaban con calma por la Rúa Madrid, otros se mostraban preocupados por el estado de los jóvenes accidentados. "Notamos todo igual que siempre, no pensamos que hubiese pasado algo", declaró a este medio Mari Carmen González, una mujer de Ourense que veranea en el municipio. Sin embargo, al llegar a la zona del edificio donde cedió la barandilla, la noticia ya era de sobra conocida. Tres mujeres de Portugal declaraban que se enteraron nada más salir a la calle porque "se habla mucho de lo que pasó".

Aunque ni en la zona, ni en el mismo edificio, nadie conoce de cerca a los afectados por el accidente, muchos de ellos se acercaron durante la mañana de este jueves para preguntar por su estado de salud. Una vecina del edificio colindante, Cristina González, contó como su familia y ella escucharon un golpe muy fuerte de madrugada "y con un eco muy grande, porque fue hacia la playa".

Decidieron salir por la ventana a ver que había pasado pero desde su piso no se veía nada: "Solo vimos un camión de bomberos, dos ambulancias y tres coches de policía, estuvimos un rato mirando hasta que se fueron". "Ellos normalmente estaban ahí por la noche, no hacían demasiado ruido. Son jóvenes y no nos parece mal. Pero hacia la una escuchamos un golpe muy fuerte por el balcón, llamamos a emergencias y nos dijeron que ya habían llamado también otros vecinos", explicó un matrimonio del piso de arriba.

En los establecimientos cercanos, Manolo, el responsable de uno de los locales de la misma calle, declaraba que él todavía se encontraba en su establecimiento cuando la barandilla cedió: "Escuché a la Policía y las ambulancias pero no podía salir a mirar que pasaba, estaba ocupado. Y menos mal, porque prefiero no ver estas cosas, nadie está cómodo con algo así".

La mayoría de la gente que se acercaba este jueves a su local todavía eran desconocedores de la noticia. "Nadie lo sabe, al haber sido de madrugada es raro que te enteres, aquí no se está hablando de ello todavía", comentó.

"Escuchó a la policía y salió"

El hotel El Puente se encuentra casi al lado del edificio en el que se produjo la caída de los cuatro jóvenes. Alfonso Martínez, el gerente del hotel, explica como ayer por la mañana lo primero que le contó el sereno, nada más verlo llegar, fue lo sucedido: "Me dijo que escuchó a la Policía y los Bomberos pero aquí dentro estamos bastante aislados. Fue una chica que es vecina del edificio de al lado la que vino a contárselo. Unos chicos de fiesta en una terraza y que se habían desplomado abajo, hacia el lado de la playa".



El sereno de este hotel no había oído el fuerte golpe porque la terraza daba para el lado contrario. "Se dio cuenta de que algo había pasado una vez escuchó todos los servicios de emergencia y salió a fuera", cuenta Martínez.