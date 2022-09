Aunque su fama le precede por las regatas y la actividad náutica, el Puerto Deportivo de Sanxenxo será también ahora el epicentro de la actividad aérea en la comarca de O Salnés. Y es que el próximo 1 de octubre abrirá sus puertas Aviation Privée, una escuela de aviación pionera y con vocación de futuro, que comenzará su actividad a partir del mes de noviembre formando Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP), pero que tiene como "propósito final" producir pilotos de dron y pilotos comerciales.

Así lo explica el alma mater del proyecto, la piloto sanxenxina y vecina de Nantes Paula Soutullo, y a su vez cofundadora de la escuela junto a la gallega Lucía Taboada, que es sobrecargo de vuelo y Premio Internacional de Divulgación Aeronáutica. "En Nantes nunca tiven un referente no mundo da aviación, nin ningún referente dunha muller. Cando tiña 20 anos nunca pensei que podía ser piloto", asegura Soutullo. Sin embargo, su periplo por el mundo de la aviación, en la que comenzó como tripulante de cabina de pasajeros, trascendió la frontera gallega hasta Emiratos Árabes. "Lucía e eu comezamos hai 20 anos na mesma compañía aérea, Air Nostrum, en Valencia, aínda que nese periodo non nos chegamos a coñecer", asegura. Sería mucho más tarde, y tras una estancia como au pair en Australia para estudiar inglés, cuando Paula daría forma mentalmente a un sueño que, como sabría después, compartía con Lucía. "Comecei a voar con Emirates, a referencia a nivel mundial, cun adestramento moi exhaustivo, e foi alí cando me dixeron que me vían para traballar no departamento de cabina. De alí a cinco anos cheguei a ser instructora". Pero su vocación por surcar el cielo solo fue a más. "Funme de Emirates co propósito de facerme piloto de liñas aéreas, e comecei a voar para Air Arabia", cuenta.

Años después, decidió hacer un parón para combinar su maternidad con Albarari, un singular negocio de alojamientos turísticos al aire libre y, aunque no descarta volver a volar, vio el momento de materializar su otro gran proyecto.

La gallega Lucía Taboada, cofundadora de Aviation Privée. DS

"Un Master chef"

"Dar a posibilidade de que en Sanxenxo a xente poida ter unha oportunidade no mundo da aviación" es una de las máximas con las que la piloto afronta los próximos años, que serán de duro trabajo. La sede de Aviation Privée, que se encuentra en las instalaciones de Nauta Sanxenxo, en pleno puerto deportivo, apuran en estos momentos los trabajos para iniciar la actividad, que incluirá clases por la mañana, impartidas en ocho asignaturas regladas por un equipo joven, mayoritariamente de Galicia y de Sanxenxo, formado por otros dos pilotos, además de la propia Paula, una abogada de derecho aéreo, enfermeras y azafatas de vuelo encabezadas por Lucía Taboada. Por la tarde, las clases extraescolares incluirán inglés y actividades tan novedosas en el entorno como natación en la playa de A Panadeira o supervivencia en Punta Vicaño.

Pero eso no es todo. La experiencia, apuntan Soutullo y Taboada, está concebida para enseñar algo más que conocimientos técnicos: "Queremos preparar a los alumnos para que sean capaces de convivir y desenvolverse bien en cualquier contexto, y que puedan trabajar en una compañía como Emirates". Por este motivo, las creadoras de Aviation Privée conciben "una especie de Master Chef, donde los alumnos vivan juntos" y, en base a esto, el programa incluye también alojamiento, que está en fase de desarrollo en las instalaciones de Albarari, y que por el momento se trasladará a los negocios hoteleros locales. "Será unha escola diferente ás outras", aseguran sus cofundadoras, que ya poseen la homologación por parte de Aviación Civil Española.

Grandes experiencias

La escuela, aseguran sus creadoras, está pensada para producir profesionales en poco tiempo, pero intensamente formados. Y, para ello, aprenderán a base de experiencia. De hecho, apuntan ambas, "imos darlles a todos de agasallo a experiencia de voar un avión, nunha actividade que faremos en Mazaricos, para que poidan ser pilotos por un día e talvez animalos así a medrar no mundo da aviación".

Precisamente, la inauguración de la escuela promete no estar exenta de experiencias: extinción de fuegos, una estación de resucitación cardiopulmonar o un taller de maquillaje serán solo algunas de las demostraciones.

