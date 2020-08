Santiago de Compostela, la capital de los free tours

Toda persona en su vida debería visitar, al menos una vez, la ciudad de Santiago de Compostela. Este verano, puede ser tu oportunidad. Muchas personas han elegido esta ciudad para pasar unas pequeñas vacaciones y disfrutar al máximo de su legado cultural e histórico gracias a los mejores tours realizados por auténticos expertos. Por esta razón, Santiago de Compostela está siendo la ciudad más elegida para realizar free tours en España. Y no es casualidad, su oferta gastronómica y actividades la convierten en una opción muy atractiva. Si estás planeando ir a Santiago en tus próximas vacaciones para desconectar y descubrir cosas nuevas, no puedes perderte realizar un free tour por Santiago de Compostela. A continuación, os damos algunos detalles para ayudarte a organizar mejor tu viaje.

Qué es un free tour

Un free tour es un recorrido turístico de reserva gratuita. Eso significa que el guía espera una recompensa de entre 10 a 15 euros por persona al finalizar el recorrido. GuruWalk es la mayor comunidad global de free tours presente en 1250 destinos y en un total de 102 países. Este tipo de recorrido turístico es cada vez más popular, ya que permite conocer lugares distintos a los que ofrecen los tours tradicionales. GuruWalk ofrece recorridos alternativos, como de graffitis y arte urbano, rutas gastronómicas, tours teatralizados, recorridos nocturnos y misteriosos... Seguro que hay un recorrido especial que se adapte a tus expectativas.

Por qué Santiago

Este verano excepcional, algunos viajeros prefieren escapar de la masificación y el ruido de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona y visitar la ciudad de Santiago. Con las altas temperaturas y la mascarilla, no apetece demasiado pasear por una calle abarrotada de gente o hacer colas kilométricas para conseguir un helado, ¿verdad? Además, son muchos los que tienen pendiente desde hace tiempo visitar esta ciudad y todavía no han dado el paso. La situación derivada de la pandemia y las restricciones al turismo extranjero, aunque conlleven su parte mala, puede que sean el empujón definitivo para animarse a descubrir Santiago de Compostela.

Qué ver en Santiago de Compostela

Santiago de Compostela es la última parada del legendario Camino de Santiago, pero cada vez más gente ajena a la ruta quiere conocer la ciudad y disfrutar de su rica historia y gastronomía. Además de la imponente Catedral de Santiago, donde descansan los restos del Apóstol Santiago, no puedes perderte la Plaza del Obradoiro, donde se reúnen todos los peregrinos para descansar tras el largo recorrido, el Pórtico de la Gloria de la Catedral, una espectacular construcción en piedra de estilo románico, o el Monasterio de San Martín Pinario, fundando en el siglo X por la orden religiosa de los benedictinos.

Conoce la magia de Santiago de Compostela

Esta ciudad esconde muchos misterios ocultos, como su apasionante pasado templario o las escalofriantes leyendas de las meigas. Tienes la oportunidad de realizar un free tour nocturno por la ciudad en el que recorrerás más de las 30 iglesias que hay repartidas por el centro histórico. Descubrirás antiguos rituales y leyendas como la Santa Compaña y muchas otras. Los guías de estos recorridos te sorprenderá con historias de brujas y los secretos de la tradición jacobea, una experiencia única que no puedes dejar escapar. Para realizar este tour es necesario realizar una reserva previamente.

Rutas gastronómicas

En Santiago se come bien. Hay muy pocos que se atrevan a discutir eso. Si para ti la gastronomía no es solamente llenar el buche, has elegido la ciudad correcta. Déjate perder por las calles rebosantes de bares y restaurantes y conoce las tiendas de alimentación más alucinantes. Tarta de Santiago, los mejores vinos y tapas, el marisco y el pulpo más fresco… Son algunas de las delicias que podrás encontrarte. Sin olvidar una obligada visita al Mercado de Abastos, la Praza de Cervantes y el Palacio de Gelmírez, por supuesto.

Descubre la ciudad de la mano de expertos

Santiago, al tratarse de un lugar de interés histórico protegido por ley, solo permite visitas guiadas por expertos en turismo, oficiales y acreditados. Los guías de GuruWalk, a parte de ser auténticos gurús de sus ciudades, cuentan con todas las regulaciones legales para hacer los recorridos. Existen también algunos guías no oficiales que ofrecen tours alternativos como rutas gastronómicas y de graffiti y arte urbano.

Como has visto, Santiago de Compostela es una opción perfecta para pasar tus vacaciones familiares o realizar una escapada romántica este verano. Huye del calor del asfalto y de las aglomeraciones de las ciudades y disfruta con seguridad de todas las posibilidades que ofrece Santiago. Gracias a los free tours, tienes la opción de impregnarte de la esencia de la ciudad y no solamente visitar los típicos sitios turísticos. ¿Quién mejor para mostrarte una ciudad que sus propios guías locales? Pulpo, tarta de Santiago, iglesias, leyendas… Son algunas de las cosas que te esperan en esta maravillosa ciudad. Y sobre todo, relájate.