Santiago de Compostela batirá el récord de peregrinos antes del fin de semana

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anticipado este jueves que Santiago de Compostela prevé batir el récord absoluto de llegada de peregrinos a la ciudad "entre hoy y mañana" a pesar de no ser un año santo.

En el año 2022, declarado también santo -al igual que 2021- por motivo de la pandemia, llegaron a la capital gallega 438.307 peregrinos, de acuerdo con la Oficina del Peregrino dependiente de la Iglesia católica.

La Xunta considera que hay muchos más peregrinos, aunque parte de ellos no se registran en la citada Oficina que libra los documentos acreditativos de haber recorrido al menos cien kilómetros a pie o doscientos en bicicleta o a caballo, pero espera que el récord de los inscritos se supere esta semana, a falta de más de cincuenta días para concluir el año y sin que sea jacobeo.

Durante su intervención en el congreso internacional 'El patrimonio, una responsabilidad compartida', organizado por Hispania Nostra, el jefe del Ejecutivo gallego ha asegurado que el Camino de Santiago constituye "el mejor ejemplo" de patrimonio y de historia, de "cómo se construyó Europa" y de cómo sus valores se extendieron por otras partes del mundo.

Rueda ha destacado que el patrimonio es "pasado, presente y futuro" de la humanidad, y ha incidido en el "deber" de las administraciones para cuidarlo, protegerlo y mantenerlo para hacer posible un legado a las generaciones siguientes.

Pero además, ha apuntado, el patrimonio está directamente relacionado con los mecenas, tanto públicos como privados, ya sean empresas u otras organizaciones, así como individuos, y a ellos ha agradecido también su compromiso para la realización de este congreso, que durante tres días reúne en Santiago de Compostela a expertos en patrimonio de Europa y América.

En especial ha agradecido a Hispania Nostra, la promotora del congreso, su implicación, si bien ha recordado que "no tener ánimo de lucro no significa que no sean precisos recursos" para desarrollar su labor, por lo que ha vuelto a destacar la necesidad de tener mecenas.

El próximo año el presupuesto de la Xunta, ha continuado, dedicará "casi un 7 % más" a la conservación de patrimonio, y serán "55 millones de euros en los últimos años".

Según Rueda, es preciso "priorizar", ya que intentar atender a todo al final es no atender a nada, y por eso se ha centrado en algunos de los elementos que la asociación Hispania Nostra tiene en su "lista roja", que suponen "una llamada de atención" a la Xunta.

"Queremos seguir siendo únicos y universales. Es una buena definición para Galicia", ha concluido Rueda, que ha retomado el ejemplo del Camino de Santiago, "que se mantiene y se conserva desde hace siglos".

Representantes de Hispania Nostra y de la Universidad de Santiago de Compostela, que han intervenido en la presentación del congreso, han destacado el papel de la sociedad civil en la preservación del patrimonio, una riqueza de la humanidad que no puede y no debe depender únicamente de las instituciones públicas o privadas