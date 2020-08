Santalices cree que sería "magnífico" arrancar la legislatura con un pacto unánime por la reconstrucción

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, ha considerado que arrancar la legislatura con un pacto por la reconstrucción respaldado por los tres grupos con representación en la Cámara gallega sería "magnífico".



"Sería una imagen magnífica", ha afirmado este domingo en una entrevista a la Cadena SER recogida por Europa Press, en la que ha considerado que los próximos cuatro años estarán marcados por la necesidad de "ayudar a las personas" que sufren la COVID-19 y sus consecuencias, algo sobre lo que "tiene que haber acuerdo", incluso "por encima de las discrepancias políticas".



Ese consenso es, a su juicio, "el mejor homenaje" a las víctimas de la enfermedad y es "algo que la gente está esperando". El hecho de que sean tres partidos en la Cámara puede facilitar el acuerdo, ha dicho, aunque ha manifestado que cree que la base para el mismo es que habrá que legislar sobre "lo humano".



A los diputados les ha sugerido que "pongan un poco el retrovisor" para que vean "ejemplos" de que "las estridencias no son nada buenas" y ha pedido que mantener "unas formas y una dignidad" en el debate, aunque se pueda "zurrarle un poco" al adversario político.



Santalices ha dicho que le "sorprendió un poco" que Galicia en Común no obtuviese representación y ha considerado que es "producto" de la "fragmentación enorme" que se vivió en la Cámara gallega.



Sobre el presidente de la Xunta en funciones y compañero de partido, Alberto Núñez Feijóo, Santalices ha dicho que es "un brillante gestor y un hombre que afrontó esta situación tan crítica de una manera ejemplar".



"No sé cuánto durará esto -la crisis de la COVID-, pero sé que, mientras esto dure, Feijóo es un hombre imprescindible, aquí y donde sea", ha defendido, en respuesta a si considera que podría continuar su carrera política en Madrid. "Tiene unos conocimientos extraordinarios y una capacidad de gestión y anticipación de la que en este momento no podríamos prescindir", ha manifestado.



Sobre si se ve a sí mismo como senador por designación autonómica, Santalices ha indicado que acaba de ser elegido presidente del Parlamento gallego y que esta es su "misión". "Tan mal está el Senado para que vaya yo a presidirlo?", ha bromeado.



Para arrancar los trabajos, ha indicado que este lunes hay una reunión de la Mesa del Parlamento, en la que presentará un calendario para los trámites necesarios para constituir los grupos y las comisiones, celebrar la sesión solemne de apertura de la legislatura y acoger el debate de investidura.