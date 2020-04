Sanidade ve "margen amplio" en los hospitales y cree posible no emplear los de campaña

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, asegura que todavía hay "un margen amplio de maniobra" en los hospitales gallegos, con una media del 50% de las camas vacías, por lo que "en este momento es posible" no llegar a emplear los hospitales de campaña.

En una entrevista a la Radio Galega, el conselleiro constata este sábado que ese margen existe "incluso en las Uci", ya que en un inicio se preveía llegar a las 500 o 600 camas en estas unidades. "En este momento estamos en torno a 125", estimó.

Aunque afirma que la situación es "buena" y que "es posible" que no se utilicen los hospitales de campaña, Vázquez Almuiña llama a "no bajar la guardia" ante un posible rebrote de la pandemia.

En el caso concreto de las instalaciones que se preparaban en el recinto de Expocoruña, el titular de Sanidade explicó que se diseñó un plan con una última "fase cuatro" y la gerencia de A Coruña entendía que en su área, donde se produjo el primer gran brote de coronavirus de Galicia, estas instalaciones podían ser precisadas.

"Tenemos que ser conscientes de que todas las medidas extraordinarias deben estar presentes y, en caso necesario, poder montarlas de forma urgente en pocos días", señaló.

En caso de rebrote, "en vez de hacer un aislamiento social general" como el actual, se optaría por "un aislamiento individual y de grupos de casos", para lo cual hay "infraestructura preparada", tal y como ha asentado.

El conselleiro considera que se puede hablar "de aplanamiento de la curva" de contagios

"EL INICIO DEL DESCENSO". Mientras tanto, los contagios de Covid-19 en Galicia dan "claras muestras de desaceleración, con crecimientos muy limitados pese al número muy importante de pruebas" que Almuiña reivindicó que realiza el Sergas. Por ello, considera que se puede hablar "de aplanamiento de la curva", que puede ser "el inicio del descenso de la ola".

Preguntado sobre si teme que se produzca un rebrote después de que el lunes se reincorporen a la actividad los trabajadores no esenciales, Vázquez Almuiña reconoció que "lógicamente sí preocupa", porque "una parte importante de la población no está todavía inmunizada". No obstante, también ve "razonable" que de manera progresiva se recupere la actividad, eso sí, si se guarda "la distancia de seguridad" y una "buena higiene de manos", entre otras recomendaciones.

RESIDENCIAS. En esas instalaciones, el conselleiro calcula que se han realizado test de coronavirus al 50 por ciento de los usuarios y los trabajadores de los geriátricos gallegos, de modo que "en dos o tres semanas" se podrá llegar a la totalidad de estos centros.

"Los mayores son la diana del virus, por edad y por estar en instituciones cerradas", advirtió.

Mascarillas lavables de uso social

Vázquez Almuiña desveló que el Gobierno gallego pidió al ministerio "las especificaciones" sobre qué tipo de mascarillas pretenden recomendar para el uso general de mascarillas en la población. El conselleiro avisa de que esta medida busca "aumentar los elementos de separación" social y que "no debe dar una falsa seguridad" de forma que se descuiden las distancias y la higiene de manos.



A su modo de ver, y a la espera de las instrucciones del ministerio, las mascarillas de uso social tienen que ser "lavables" y "que se puedan reutilizar". "Deben ser, seguramente, de tela y lavable para utilizarla durante un período prolongado de tiempo", dijo.